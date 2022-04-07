Giriş Tarihi: 07.04.2022 22:53
Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
23:05
Orkun Kökçü ve Merih Demiral geceye damga vurdu! Takımlarını ipten aldılar...
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atalanta, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında ise Feyenoord, sahasında yediği son dakika golüyle Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldı. Feyenorrd forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile Atalanta forması giyen bir diğer milli futbolcu Merih Demiral, performanslarıyla geceye damga vurdular.