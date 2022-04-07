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Haberler Galeri Orkun Kökçü ve Merih Demiral geceye damga vurdu! Takımlarını ipten aldılar...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 22:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 23:05

Orkun Kökçü ve Merih Demiral geceye damga vurdu! Takımlarını ipten aldılar...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atalanta, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında ise Feyenoord, sahasında yediği son dakika golüyle Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldı. Feyenorrd forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile Atalanta forması giyen bir diğer milli futbolcu Merih Demiral, performanslarıyla geceye damga vurdular.

Orkun Kökçü ve Merih Demiral geceye damga vurdu! Takımlarını ipten aldılar...

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek final aşaması, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği Feyenoord-Slavia Prag maçıyla başladı.

Orkun Kökçü ve Merih Demiral geceye damga vurdu! Takımlarını ipten aldılar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord, yediği son dakika golüyle konuk ettiği Çekya ekibi Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldı.

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Orkun Kökçü ve Merih Demiral geceye damga vurdu! Takımlarını ipten aldılar...

Feyenoord'un Slavia Prag karşısındaki gollerini 10. dakikada Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü attı.

Orkun Kökçü ve Merih Demiral geceye damga vurdu! Takımlarını ipten aldılar...

ORKUN: BU SEZON 8 GOL VE 8 ASİST!

21 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Hollanda ekibiyle oynadığı 42 maçta 8 gol attı ve 8 asist kaydetti.

Orkun Kökçü ve Merih Demiral geceye damga vurdu! Takımlarını ipten aldılar...

Konuk takımda Peter Olayinka 41, Yira Sor 67 ve İbrahim Traore 90+5. dakikada fileleri havalandırdı. Feyenoord, 3-3'ün rövanşında 14 Nisan'da Slavia Prag'a konuk olacak.

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