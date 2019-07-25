Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

"UZUN ZAMANDIR AKLIMDAYDI"

Milli takım tercihini hakkında da açılama yapan 19 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'yi seçmek uzun zamandır aklımdaydı. Türkiye'de ailemden çok fazla kişi var. Türkler gururlu insanlardır, ben de öyle" ifadelerini kullandı.