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'den açıklaması

Feyenoord'un 19 yaşındaki futbolcusu , transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı... 'ın gündeminde olan genç futbolcu, siyah beyazlı takımda oynamak istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:27
Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen ve milli takım tercihi Türkiye'den yana kullanan , 'ta oynama hayali olduğunu açıkladı.

Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM ANCAK..."

Hollanda basınına konuşan şunları söyledi:

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Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

"Bir gün 'ta oynamak istiyorum."

Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

"Ancak gelişimim ve geleceğim için şu an Feyenoord'da kalmam daha iyi."

Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

"Gelecek sezon burada önemli bir oyuncu olmak istiyorum."

Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

"Bunun için elimden gelen he şeyi yapacağım"

Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

"UZUN ZAMANDIR AKLIMDAYDI"

Milli takım tercihini hakkında da açılama yapan 19 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'yi seçmek uzun zamandır aklımdaydı. Türkiye'de ailemden çok fazla kişi var. Türkler gururlu insanlardır, ben de öyle" ifadelerini kullandı.

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