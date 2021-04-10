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Haberler Galeri Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya La Liga El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler
Giriş Tarihi: 10.04.2021 20:57 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 21:04

maçı hangi kanalda? El Clasico , saat kaçta? İşte ilk 11’ler

30. Hafta maçları kapsamında ezeli rakipler ile el clasico mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Bir dönem yıldız isimler ile 'nin karşı karşıya geldiği el clasico efsanesi bir kez daha sahne alıyor. Ligdeki son maçta yenilgi yüzü görmeyen 'li , 'suz Real Madrid karşısında 3 puan almak ve yenilmezlik serisini sürdürerek ligin zirvesine yükselmek istiyor. Heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları ve diğer tüm detaylar.

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya La Liga El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler

Dünya futbolunun prestijli takımlarına ev sahipliği yapan 'nın 30. Haftasında el clasico rüzgarları esiyor. Modric'li , sahasında 'li hata yapmamak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yanda Barcelona ise liderlik için oldukça önemli olan bu maçı kazanmak ve Atletico Madrid'i düşürerek 1. sıraya yükselmeyi hedefliyor. El clasico mücadelesini izlemek isteyen spor severler ise Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 30. Hafta Real Madrid Barcelona el clasico maçı canlı yayın kanalı, saat ve ilk 11'leri şöyle;

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya La Liga El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler

- el clasico mücadelesi 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak. Alfredo di Stefano Stadı, Madrid'de oynanacak karşılaşma S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD kanallarında yayınlanacak.

EL CLASİCO İLK 11'LERİ

REAL MADRİD XI: Courtois, Militao, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas, Vini Jr, Mendy

BARCELONA XI: Ter Stegen, Dest, R. Araujo, Sergio, , Dembele, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, F. De Jong, O. Mingueza

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Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya La Liga El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler

REKABET 119 YILDIR DEVAM EDİYOR

İki takım arasında ilk olarak 1902 yılında oynanan maçla başlayan tarihi rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 karşılaşma yapıldı.

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya La Liga El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler

Lig maçlarının 74'ünü , 72'sini kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 115, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta kazanan taraf olmadı.

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya La Liga El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler

GÖZLER MESSİ'DE OLACAK

El Clasico'da 'nın Arjantinli yıldızı , istatistikleriyle öne çıkıyor.

'e karşı 44 kez sahada yer alarak El Clasico'da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki , söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı.

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