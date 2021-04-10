Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya La Liga El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler

İspanya La Liga 30. Hafta maçları kapsamında ezeli rakipler Real Madrid ile Barcelona el clasico mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Bir dönem yıldız isimler Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin karşı karşıya geldiği el clasico efsanesi bir kez daha sahne alıyor. Ligdeki son maçta yenilgi yüzü görmeyen Messi'li Barça, Sergio Ramos'suz Real Madrid karşısında 3 puan almak ve yenilmezlik serisini sürdürerek ligin zirvesine yükselmek istiyor. Heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları ve diğer tüm detaylar.