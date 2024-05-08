Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile flaş görüşme! İspanyol basını: "Tam bir çatlak..."

36'NCI KEZ LİG KUPASINI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 36'ncı kez lig kupasını kazanmış oldu. Son 5 sezonda 3'üncü kez şampiyonluğa uzanan Madrid, bu sezon da İspanya Süper Kupası ile birlikte ikinci kez kupa sevinci yaşamış oldu.