Giriş Tarihi: 08.05.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
17:35
Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile flaş görüşme! İspanyol basını: "Tam bir çatlak..."
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bugün Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İlk 2-2 sona ermiş ve R. Madrid saha avantajını ele geçirmişti. Zorlu karşılaşmada yedek kulübesinde başlaması beklenen Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda ile özel bir görüşme yaptığı ifade edildi.