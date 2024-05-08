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Haberler Galeri Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile flaş görüşme! İspanyol basını: "Tam bir çatlak..."
Giriş Tarihi: 08.05.2024 17:29 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 17:35

Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile flaş görüşme! İspanyol basını: "Tam bir çatlak..."

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bugün Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İlk 2-2 sona ermiş ve R. Madrid saha avantajını ele geçirmişti. Zorlu karşılaşmada yedek kulübesinde başlaması beklenen Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda ile özel bir görüşme yaptığı ifade edildi.

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Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile flaş görüşme! İspanyol basını: Tam bir çatlak...

İspanya La Liga'nın 34'üncü haftasında Real Madrid, bugün sahasında Cadiz'i konuk etti. Milli oyuncu Arda Güler'in de ilk 11 başladığı mücadelede Real Madrid, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile flaş görüşme! İspanyol basını: Tam bir çatlak...

Rahat bir galibiyet alarak puanını 87'ye çıkaran Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın da deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu. Girona bu sonuçla puanını 74'e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. 73 puanda kalan Barcelona ise üçüncü sıraya geriledi.

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Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile flaş görüşme! İspanyol basını: Tam bir çatlak...

36'NCI KEZ LİG KUPASINI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 36'ncı kez lig kupasını kazanmış oldu. Son 5 sezonda 3'üncü kez şampiyonluğa uzanan Madrid, bu sezon da İspanya Süper Kupası ile birlikte ikinci kez kupa sevinci yaşamış oldu.

Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile flaş görüşme! İspanyol basını: Tam bir çatlak...

ARDA GÜLER İLK LİG KUPASINI KAZANDI

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon İspanya Süper Kupası'nın yanına bir de lig şampiyonluğunu ekledi. Kariyerindeki ilk lig kupasını kazanan 19 yaşındaki genç futbolcu, daha önce Fenerbahçe formasıyla da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile flaş görüşme! İspanyol basını: Tam bir çatlak...

İspanyol devindeki ikinci kupasını kazanan Güler, şu ana kadar ligde 7 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.

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