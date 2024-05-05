Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
12:41
Real Madrid-Cadiz maçı sonrası Başkan Perez'den Arda Güler itirafı! "Çok başka bir şey..."
İspanya La Liga'da dün Real Madrid Bernabeu'da rakibi Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Barcelona'nın Girona'ya kaybetmesinden sonra şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 36. kez lig zaferine ulaştı. Dünkü Cadiz maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ise sahada gösterdiği performansla dikkat çekti taraftardan her hareketi sonrası alkışlar aldı. Maçın ardından Başkan Florentino Perez, Arda Güler için şaşkınlığını gizleyemediği ortaya çıktı. İşte o flaş sözler...