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Haberler Galeri Real Madrid-Cadiz maçı sonrası Başkan Perez'den Arda Güler itirafı! "Çok başka bir şey..."
Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 12:41

Real Madrid-Cadiz maçı sonrası Başkan Perez'den Arda Güler itirafı! "Çok başka bir şey..."

İspanya La Liga'da dün Real Madrid Bernabeu'da rakibi Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Barcelona'nın Girona'ya kaybetmesinden sonra şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 36. kez lig zaferine ulaştı. Dünkü Cadiz maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ise sahada gösterdiği performansla dikkat çekti taraftardan her hareketi sonrası alkışlar aldı. Maçın ardından Başkan Florentino Perez, Arda Güler için şaşkınlığını gizleyemediği ortaya çıktı. İşte o flaş sözler...

Real Madrid-Cadiz maçı sonrası Başkan Perez’den Arda Güler itirafı! Çok başka bir şey...

İspanya La Liga'nın 34'üncü haftasında Real Madrid, bugün sahasında Cadiz'i konuk etti. Milli oyuncu Arda Güler'in de ilk 11 başladığı mücadelede Real Madrid, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid-Cadiz maçı sonrası Başkan Perez’den Arda Güler itirafı! Çok başka bir şey...

Rahat bir galibiyet alarak puanını 87'ye çıkaran Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın da deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.

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Real Madrid-Cadiz maçı sonrası Başkan Perez’den Arda Güler itirafı! Çok başka bir şey...

Girona bu sonuçla puanını 74'e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. 73 puanda kalan Barcelona ise üçüncü sıraya geriledi.

Real Madrid-Cadiz maçı sonrası Başkan Perez’den Arda Güler itirafı! Çok başka bir şey...

36'NCI KEZ LİG KUPASINI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 36'ncı kez lig kupasını kazanmış oldu.

Real Madrid-Cadiz maçı sonrası Başkan Perez’den Arda Güler itirafı! Çok başka bir şey...

Son 5 sezonda 3'üncü kez şampiyonluğa uzanan Madrid, bu sezon da İspanya Süper Kupası ile birlikte ikinci kez kupa sevinci yaşamış oldu.

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