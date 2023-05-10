Giriş Tarihi: 10.05.2023 10:37
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
10:46
Real Madrid - Manchester City maçında olay! Haaland'ın babası Alf Inge rezil oldu!
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Dün oynanan maçta Real Madrid Bernabeu'da Manchester City'i ağırladı. Tempolu ve gergin geçen maç, Vinicius Jr. ve Kevin De Bruyne'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabera bitti. Maça damga vuran olaylardan birisi de Haaland'ın babası Alf Inge Haaland'ın locadan dışarı atılması oldu. İşte yaşanan o anlar...