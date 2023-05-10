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Haberler Galeri Real Madrid - Manchester City maçında olay! Haaland'ın babası Alf Inge rezil oldu!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 10:46

Real Madrid - Manchester City maçında olay! Haaland'ın babası Alf Inge rezil oldu!

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Dün oynanan maçta Real Madrid Bernabeu'da Manchester City'i ağırladı. Tempolu ve gergin geçen maç, Vinicius Jr. ve Kevin De Bruyne'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabera bitti. Maça damga vuran olaylardan birisi de Haaland'ın babası Alf Inge Haaland'ın locadan dışarı atılması oldu. İşte yaşanan o anlar...

Real Madrid - Manchester City maçında olay! Haaland’ın babası Alf Inge rezil oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Son şampiyon Real Madrid, dün evinde Manchester City'i ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Portekizli hakem Artur Dias düdük çaldı.

Real Madrid - Manchester City maçında olay! Haaland’ın babası Alf Inge rezil oldu!

İKİ TAKIM DA BEKLENEN 11'LE BAŞLADI

Ev sahibi müsabakaya; Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius Junior ve Benzema 11'i ile başladı.

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Real Madrid - Manchester City maçında olay! Haaland’ın babası Alf Inge rezil oldu!

İngiliz ekibi Teknik Direktör Pep Guardiola ise, Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish ve Erling Haaland'ı sahaya sürdü.

Real Madrid - Manchester City maçında olay! Haaland’ın babası Alf Inge rezil oldu!

VINICIUS JR. MÜTHİŞ BİR GOLLE REAL MADRID'İ ÖNE GEÇİRDİ

Mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, kaleci Courtois'i geçemedi. Rakibinin baskısını kıran Real Madrid, Benzema ve Vinicius Junior ile etkili hücumlar gerçekleştirdi.

Real Madrid - Manchester City maçında olay! Haaland’ın babası Alf Inge rezil oldu!

36. dakikada Camavinga'nın sol kanattan getirdiği topla buluşan Vinicius Junior, ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı da 1-0'lık sonuçla tamamlandı.

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