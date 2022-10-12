Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:41
Güncelleme Tarihi: 12.10.2022
07:44
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda! Antonio Rüdiger bir anda kanlar içinde kaldı...
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Real Madrid, Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Maçın son dakikasında bulduğu golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Real Madrid adını son 16 turuna yazdırmayı garantiledi. Maça damga vuran olay ise Alman stoper Antonio Rüdiger'in Shakhtar Donetsk kalecisi Trubin ile çarpışması oldu. Rüdiger pozisyon sonrası kanlar içinde kaldı. İşte korkutan o görüntüler...