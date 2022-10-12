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Haberler Galeri Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda! Antonio Rüdiger bir anda kanlar içinde kaldı...
Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 07:44

Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda! Antonio Rüdiger bir anda kanlar içinde kaldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Real Madrid, Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Maçın son dakikasında bulduğu golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Real Madrid adını son 16 turuna yazdırmayı garantiledi. Maça damga vuran olay ise Alman stoper Antonio Rüdiger'in Shakhtar Donetsk kalecisi Trubin ile çarpışması oldu. Rüdiger pozisyon sonrası kanlar içinde kaldı. İşte korkutan o görüntüler...

Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda! Antonio Rüdiger bir anda kanlar içinde kaldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmalarında dün akşam 8 karşılaşma oynandı. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag - Manchester City mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda! Antonio Rüdiger bir anda kanlar içinde kaldı...

Manchester City'de Sergio Gomez, 30'uncu dakikada kırmızı kart görerek oyundışında kalırken mücadeleye ilk 11'de başlayan İlkay Gündoğan 90 dakika forma giydi. Manchester City bu maçın ardından adını son 16 turuna yazdırmayı garantiledi.

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Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda! Antonio Rüdiger bir anda kanlar içinde kaldı...

JUVENTUS AĞIR YARALI

Maccabi Haifa ile Juventus arasındaki maç ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Juventus 3 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı ve bir üst tur için şansını zora soktu.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda! Antonio Rüdiger bir anda kanlar içinde kaldı...

MARCAO BEĞENİ TOPLADI

Borussia Dortmund ise konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika görev aldı. Diğer yandan Sevilla'da ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Marcao gösterdiği performansla beğeni topladı.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda! Antonio Rüdiger bir anda kanlar içinde kaldı...

CHELSEA MİLAN'I DEPLASMANDA DEVİRDİ

Milan ile Chelsea arasındaki maçın 18'inci dakikasında ise ev sahibi ekipten Fikayo Tomori kırmızı kart gördü. Chelsea, 10 kişi kalan Milan'ı 2-0 mağlup etti.

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