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Haberler Galeri Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta fikstür
Giriş Tarihi: 24.08.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:37

Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta fikstür

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. haftada Rizespor'a konuk oluyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip yeni sezonda oldukça iddialı. 4 puanı hanesine yazdıran Kanarya, sezon başından ipleri eline almak istiyor. Maçın canlı yayın kanalı ve saati taraftarın gündemindeki yerini aldı. Peki; Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta fikstür

Fenerbahçe Rizespor'a konuk oluyor. Süper Lig 3. hafta fikstürü takip edilmeye başladı. İki takım da 4 puanı alarak sezona hızlı bir giriş yaptı. Oldukça zorlu bir sezon geçiren sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra Avurpa Ligi hazırlıklarına başladı. Peki; Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta fikstür

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 3. haftada oynanacak Rizespor - Fenerbahçe maçı 25 Ağustos günü oynanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

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Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta fikstür

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından naklen takip ediliyor.

Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta fikstür

SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTÜR

23 Ağustos:

Alanya 1 - 1 Göztepe

24 Ağustos:

19.15 Sivasspor - Eyüpspor

21.45 Bodrumspor - Konyaspor

25 Ağustos:

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor

21.45 Rizespor - Fenerbahçe

21.45. Antalyaspor - Hatayspor

26 Ağustos:

21.00 Trabzonspor - Kayserispor

Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta fikstür
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