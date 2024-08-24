Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta fikstür

Fenerbahçe Rizespor'a konuk oluyor. Süper Lig 3. hafta fikstürü takip edilmeye başladı. İki takım da 4 puanı alarak sezona hızlı bir giriş yaptı. Oldukça zorlu bir sezon geçiren sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra Avurpa Ligi hazırlıklarına başladı. Peki; Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?