Giriş Tarihi: 24.08.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
13:37
Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 3. hafta fikstür
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. haftada Rizespor'a konuk oluyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip yeni sezonda oldukça iddialı. 4 puanı hanesine yazdıran Kanarya, sezon başından ipleri eline almak istiyor. Maçın canlı yayın kanalı ve saati taraftarın gündemindeki yerini aldı. Peki; Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?