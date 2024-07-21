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Haberler Galeri Ronaldo ve Mbappe'ye fark attılar, Messi listede bile yok! En çok bonservis ödenen 100 futbolcu
Giriş Tarihi: 21.07.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:32

Ronaldo ve Mbappe'ye fark attılar, Messi listede bile yok! En çok bonservis ödenen 100 futbolcu

100 milyon Euro'ya yakın bonservis ödenen 100 futbolculuk listenin zirvesinde ne Ronaldo ne Messi ne de Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten... İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...

Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok! En çok bonservis ödenen 100 futbolcu

100 milyon Euro'ya yakın bonservis ödenen 100 futbolculuk listenin zirvesinde ne Ronaldo ne Messi ne de Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten... İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...

Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok! En çok bonservis ödenen 100 futbolcu

100- Dusan Vlahovic - 86.7 milyon Euro

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Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok! En çok bonservis ödenen 100 futbolcu

99- Yannick Carrasco - 87.4 milyon Euro

Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok! En çok bonservis ödenen 100 futbolcu

98- Zinedine Zidane - 88 milyon Euro

Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok! En çok bonservis ödenen 100 futbolcu

97- Erling Haaland - 88.1 milyon Euro

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