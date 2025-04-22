Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri RÖVANŞ ZAMANI! Portekiz Ligi Benfica-Tirsense yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:49

RÖVANŞ ZAMANI! Portekiz Ligi Benfica-Tirsense yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Kupası yarı finalinde Benfica, Tirsense'yi konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 5-0'lık net bir skorla kazanarak avantaj yakalayan Benfica, rövanş mücadelesinde de galibiyet hedefliyor. Şampiyonluk mücadelesi verdiği Portekiz Premier Ligi'nin yanı sıra kupada da iddialı olan Benfica, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Peki; Portekiz Ligi Benfica-Tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RÖVANŞ ZAMANI! Portekiz Ligi Benfica-Tirsense yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz futbolunun güçlü ekiplerinden Benfica, Portekiz Kupası yarı final ikinci maçında sahasında Tirsense'i ağırlıyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 5-0 gibi net bir skorla kazanan Benfica, final biletini büyük ölçüde cebine koydu. Şampiyonluk yarışını sürdürdüğü Portekiz Premier Ligi'nin yanı sıra kupada da iddialı olan Benfica, rövanş mücadelesine yine rotasyonlu, yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor. Peki; Benfica-Tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RÖVANŞ ZAMANI! Portekiz Ligi Benfica-Tirsense yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENFİCA-TİRSENSE PORTEKİZ KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica-Tirsense Portekiz Kupası yarı final rövanş maçı 23 Nisan Çarşamba TSİ ile 22:15'te başlayacak.

Estadio da Luz'da oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RÖVANŞ ZAMANI! Portekiz Ligi Benfica-Tirsense yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYECEK Mİ?

Portekiz Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Benfica, ilk maçında 5-0 mağlup ettiği Tirsense maçına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün mücadeleye ilk 11'de çıkması beklenmiyor.

RÖVANŞ ZAMANI! Portekiz Ligi Benfica-Tirsense yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11
Benfica: Soares, Antonio Silva, Dahl, Sousa Santos, Barreiro, Schjelderup, Florentino, Bajrami, Amdouni, Belotti, Luis Rego

RÖVANŞ ZAMANI! Portekiz Ligi Benfica-Tirsense yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?