Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
16:49
RÖVANŞ ZAMANI! Portekiz Ligi Benfica-Tirsense yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Kupası yarı finalinde Benfica, Tirsense'yi konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 5-0'lık net bir skorla kazanarak avantaj yakalayan Benfica, rövanş mücadelesinde de galibiyet hedefliyor. Şampiyonluk mücadelesi verdiği Portekiz Premier Ligi'nin yanı sıra kupada da iddialı olan Benfica, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Peki; Portekiz Ligi Benfica-Tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?