RÖVANŞ ZAMANI! Portekiz Ligi Benfica-Tirsense yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz futbolunun güçlü ekiplerinden Benfica, Portekiz Kupası yarı final ikinci maçında sahasında Tirsense'i ağırlıyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 5-0 gibi net bir skorla kazanan Benfica, final biletini büyük ölçüde cebine koydu. Şampiyonluk yarışını sürdürdüğü Portekiz Premier Ligi'nin yanı sıra kupada da iddialı olan Benfica, rövanş mücadelesine yine rotasyonlu, yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor. Peki; Benfica-Tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?