SABAH Spor'un usta yazarları açıkladı: Takımlarımız Avrupa'da neden başarılı olamıyor? "Bize gelen yabancı futbolcular…”

"LİGİMİZİN KALİTESİ BU"

Bunu yapamadıktan sonra kangren olan bu sorunlarla her zaman karşılaşırız. Çok fazla para harcamakla başarı geleceği inancında olmayı terk etmedikçe durum daha da kötüye gidecektir. Yıldız tanımlaması yaptığımız fakat geldikten sonra sönmüş yıldız oldukları bir sistemi değiştirmek zorunluluğu geldi de geçiyor bile. Onun için takımlarımızın Avrupa'da geldiği nokta, kimseyi şaşırtmamalı. Çünkü ligimizin kalitesi bu.