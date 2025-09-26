Giriş Tarihi: 26.09.2025 07:20
SABAH Spor'un usta yazarları açıkladı: Takımlarımız Avrupa'da neden başarılı olamıyor? "Bize gelen yabancı futbolcular…”
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a 5-1 yenilmesinin ardından Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 teslim oldu. Bu sezon transfere 148 milyon Euro harcayan ve rekor kıran Aslan ile 75 milyon Euro bonservis ödemesi yapan Fenerbahçe, bunun karşılığını alamadı. SABAH Spor'un usta kalemleri, konuya dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.