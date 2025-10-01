Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sadettin Saran’ın ilk transferi o bölgeye olacak! Taraftarlar merakla bekliyor...
Giriş Tarihi: 01.10.2025 18:50

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. Mücadeleyi kazanarak ilk galibiyetini almak isteyen sarı-lacivertli takımda sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sadettin Saran dönemiyle birlikte yeni bir havaya giren Fenerbahçe'de devre arasında yapılacak transferler şimdiden merak konusu oldu. Kanarya, ocak ayında ilk o bölgeye transfer yapacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek.

TEK EKSİK JHON DURAN

Sarı-lacivertli takım, Fransız ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kanarya'da sakatlığı bulunan Jhon Duran idmanda yer almadı.

TALISCA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, ocak transfer dönemi için de startı erken verdi.

Takımda gördüğü eksikleri tamamlamak için harekete geçen Saran ve ekibinin devre arasında yapmayı planladığı ilk transfer belli oldu.

Yeni yönetim, özellikle forvet hattında yaşanan sakatlıklar ve formsuzluk problemleri nedeniyle devre arasında ilk olarak golcü takviyesi yapacak.

Takvim'de yer alan habere göre; Başkan Sadettin Saran, Devin Özek ile yaptığı toplantıda transfer stratejisini belirledi.

Yapılan görüşmelerde Saran'ın Suudi Arabistan liginde forma giyen oyuncuların transferine sıcak bakmadığını net bir şekilde bildirdiği aktarıldı.

LİSTE HAZIRLANIYOR

Futbol Direktörü Devin Özek'in Suudi Arabistan dışındaki liglerde oynayan oyuncuların geniş bir listesini hazırlaması bekleniyor. Liste kısa süre içinde hazırlanacak ve onay alınmasının ardından çalışmalar başlayacak.

Jhon Duran'ın sakatlığı, En-Nesyri'nin ise formsuz olması yönetimi golcü transferi yapmaya ittiği ifade edildi.

Fenerbahçe taraftarları da Sadettin Saran yönetimindeki ilk transfer hamlesinin kim olacağını merak ediyor.