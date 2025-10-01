Giriş Tarihi: 01.10.2025 18:50
Sadettin Saran’ın ilk transferi o bölgeye olacak! Taraftarlar merakla bekliyor...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. Mücadeleyi kazanarak ilk galibiyetini almak isteyen sarı-lacivertli takımda sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sadettin Saran dönemiyle birlikte yeni bir havaya giren Fenerbahçe'de devre arasında yapılacak transferler şimdiden merak konusu oldu. Kanarya, ocak ayında ilk o bölgeye transfer yapacak. İşte detaylar...