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Haberler Galeri Şampiyon Galatasaray olacak Fenerbahçe mi? İşte hem G.Saray hem de F.Bahçe'de şampiyon olan oyuncular...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 15:26

Şampiyon Galatasaray olacak Fenerbahçe mi? İşte hem G.Saray hem de F.Bahçe'de şampiyon olan oyuncular...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün ligin son haftasında şampiyon takım belli olacak. 1 puan alması halinde şampiyon olacak olan Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk olacak. Diğer yandan Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup ederek Cimbom'un mağlup olmasını bekleyecek. Kritik maçlar öncesi, sizler için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de şampiyon olan oyuncuları derledik.

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Şampiyon Galatasaray olacak Fenerbahçe mi? İşte hem G.Saray hem de F.Bahçe’de şampiyon olan oyuncular...

Trendyol Süper Lig'in son haftasında bugün sezonun şampiyon takım belli olacak. 1 puan alması halinde şampiyon olacak olan Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk olacak.

Şampiyon Galatasaray olacak Fenerbahçe mi? İşte hem G.Saray hem de F.Bahçe’de şampiyon olan oyuncular...

Diğer yandan Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup ederek Cimbom'un mağlup olmasını bekleyecek. Kritik maçlar öncesi, sizler için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de şampiyon olan oyuncuları derledik.

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Şampiyon Galatasaray olacak Fenerbahçe mi? İşte hem G.Saray hem de F.Bahçe’de şampiyon olan oyuncular...

Şampiyonluk umutlarını derbiye taşıyan Fenerbahçe ise mutlak galibiyet alması ve son haftada da Galatasaray'ın mağlup olmasını bekleyecek.

Şampiyon Galatasaray olacak Fenerbahçe mi? İşte hem G.Saray hem de F.Bahçe’de şampiyon olan oyuncular...

Süper Lig'de birçok oyuncu hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da oynadı ve iki takımda da şampiyonluk yaşadı.

Şampiyon Galatasaray olacak Fenerbahçe mi? İşte hem G.Saray hem de F.Bahçe’de şampiyon olan oyuncular...

İşte hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray şampiyon olan oyuncular ve forma giydikleri dönemler...

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