Giriş Tarihi: 26.05.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
15:26
Şampiyon Galatasaray olacak Fenerbahçe mi? İşte hem G.Saray hem de F.Bahçe'de şampiyon olan oyuncular...
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün ligin son haftasında şampiyon takım belli olacak. 1 puan alması halinde şampiyon olacak olan Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk olacak. Diğer yandan Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup ederek Cimbom'un mağlup olmasını bekleyecek. Kritik maçlar öncesi, sizler için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de şampiyon olan oyuncuları derledik.