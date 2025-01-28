ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA REAL MADRİD MAÇI! Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde Brest ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Real Madrid, 7 maçta topladığı 12 puanla Brest deplasmanında galibiyet hedefliyor. Arda Güler'in kadroda olup olmayacağı ise futbolseverlerin gündeminde. Kritik maç öncesi futbolseverler, "Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. İşte, Brest - Real Madrid maçı hakkında tüm merak edilenler.