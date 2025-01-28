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Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA REAL MADRİD MAÇI! Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:39

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA REAL MADRİD MAÇI! Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı Brest - Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında, her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Real Madrid, 7 maçta 12 puan toplayarak 16. sırada yer alırken, Brest deplasmanında 3 puan almayı hedefliyor. Sporseverler Arda Güler'in kadroda olup olmayacağı merak ediyor. Peki, Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? İşte tüm detaylar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA REAL MADRİD MAÇI! Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde Brest ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Real Madrid, 7 maçta topladığı 12 puanla Brest deplasmanında galibiyet hedefliyor. Arda Güler'in kadroda olup olmayacağı ise futbolseverlerin gündeminde. Kritik maç öncesi futbolseverler, "Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. İşte, Brest - Real Madrid maçı hakkında tüm merak edilenler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA REAL MADRİD MAÇI! Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BREST - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest - Real Madrid maçı, 29 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA REAL MADRİD MAÇI! Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BREST - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Du Roudourou Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yönetecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA REAL MADRİD MAÇI! Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BREST - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

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ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA REAL MADRİD MAÇI! Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Ancelotti'den Brest karşılaşmasında forma bekleyen Arda Güler, İspanyol basınında yer alan iddialara göre karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

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