Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
15:39
ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA REAL MADRİD MAÇI! Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı Brest - Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında, her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Real Madrid, 7 maçta 12 puan toplayarak 16. sırada yer alırken, Brest deplasmanında 3 puan almayı hedefliyor. Sporseverler Arda Güler'in kadroda olup olmayacağı merak ediyor. Peki, Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? İşte tüm detaylar.