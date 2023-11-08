Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, nasıl çıkar?

Galatasaray, Bayern Münih karşısında puan alamadığı takdirde Kopenhag Manchester United maçından beraberlik çıkmasını bekleyecek. Sarı kırmızılılar, söz konusu sonuçların gerçekleşmesi durumunda, 5. haftada Kopenhag'ın Bayern Münih deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek ve evinde ağırlayacağı Manchester United'ı mağlup etmesi halinde son maçlara bakmadan adını bir üst tura yazdıran taraf olacak.