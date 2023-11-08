Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, nasıl çıkar?

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü sporseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı grupta Alman temsilcisinin konumu belirli olurken, gruptan ikinci sırada çıkmak için üç takım da mücadele ediyor. Bu akşam Bayern Münih'in konuğu olacak olan temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi son 16 için sınırlarını zorlayacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu sıralaması!