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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, nasıl çıkar?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:42

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, nasıl çıkar?

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü sporseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı grupta Alman temsilcisinin konumu belirli olurken, gruptan ikinci sırada çıkmak için üç takım da mücadele ediyor. Bu akşam Bayern Münih'in konuğu olacak olan temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi son 16 için sınırlarını zorlayacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu sıralaması!

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, nasıl çıkar?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarından nasıl çıkar, kaç puan gerekir soruları yanıt aramakta. Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden temsilcimiz, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İşte, Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, nasıl çıkar?

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih - 9 Puan

2- Galatasaray - 4 Puan

3- Manchester United - 3 Puan

4- Kopenhag - 1 Puan

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Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, nasıl çıkar?

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 4. maçlar öncesi 4 puanla 2. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, nasıl çıkar?

Galatasaray, Bayern Münih karşısında puan alamadığı takdirde Kopenhag Manchester United maçından beraberlik çıkmasını bekleyecek. Sarı kırmızılılar, söz konusu sonuçların gerçekleşmesi durumunda, 5. haftada Kopenhag'ın Bayern Münih deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek ve evinde ağırlayacağı Manchester United'ı mağlup etmesi halinde son maçlara bakmadan adını bir üst tura yazdıran taraf olacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç fikstürü: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, nasıl çıkar?

Grubundaki 4. maçta Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak sarı kırmızılıların bir gözü de Kopenhag Manchester United maçında olacak.

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