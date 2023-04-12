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Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 12 NİSAN 2023: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:55

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 12 NİSAN 2023: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 12 Nisan günü de araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 11 Nisan'da başladı. Manchester City ve Inter rakiplerini yenerken, yarı final için önemli avantaj elde ettiler. Bu noktada maçı izlemek isteyen vatandaşlar, "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. Maçlar değişimli olarak TV8,5 ve Exxen'de yayınlanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 12 NİSAN 2023: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Finalde İstanbul'da olmak isteyen takımlar çeyrek finali geçmek zorunda. Sporseverler, "UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. İşte Şampiyonlar Ligi maçları hakkında detaylar

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 12 NİSAN 2023: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 12 NİSAN 2023 SAATLERİ

Milan – Napoli 22.00

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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 12 NİSAN 2023: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Real Madrid – Chelsea 22.00

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 12 NİSAN 2023: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları EXXEN ve Tv8,5'ta yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 12 NİSAN 2023: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Milan Napoli maçı TV8,5 ve Exxen'de gösterilecekken; Real Madrid – Chelsea maçı sadece Exxen ekranlarında yayınlanacak.

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