Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:55

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 12 NİSAN 2023: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 12 Nisan günü de araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 11 Nisan'da başladı. Manchester City ve Inter rakiplerini yenerken, yarı final için önemli avantaj elde ettiler. Bu noktada maçı izlemek isteyen vatandaşlar, "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. Maçlar değişimli olarak TV8,5 ve Exxen'de yayınlanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar