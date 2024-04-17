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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? 17 Nisan Çarşamba günü maç programı ve saatleri
Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:30

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? 17 Nisan Çarşamba günü maç programı ve saatleri

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen çeyrek final mücadeleleri bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak iki dev maçla finalistler belli olacak. Günün maçlarını merak eden ve mücadeleleri takip etmek isteyenler "Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar" araştırmasına başladılar. Birbirinden iddialı takımların yarıştığı şampiyonlar ligi maçlarında bugünün dikkat çeken mücadeleleri Bayern Münih- Arsenal ve Manchester City- Real Madrid arasında gerçekleşiyor. Futbolseverler ise karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? İşte, 17 Nisan Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçları ve saatleri

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? 17 Nisan Çarşamba günü maç programı ve saatleri

Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan durmaksızın devam ederken futbol severler Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı. 2 dev karşılamanın gerçekleşeceği ligde finalistlerin belirlenmesinde son adıma geçiliyor. İşte, 17 Nisan Çarşamba günü maç programı ve saatleri

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? 17 Nisan Çarşamba günü maç programı ve saatleri

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak çeyrek final maçları:

Bayern Münih - Arsenal

Manchester City - Real Madrid

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Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? 17 Nisan Çarşamba günü maç programı ve saatleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih- Arsenal mücadelesi TV8.5 ekranlarında saat 22.00'da yayınlanacak.

Manchester City- Real Madrid Maçı ise Exxen ekranlarında saat 22.00'da yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? 17 Nisan Çarşamba günü maç programı ve saatleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:30 Boca Juniors - Godoy Cruz (Arjantin Copa Liga Profesional, Spor Smart, Smart Spor HD)

01:30 Defensa - Newell's Old Boys (Arjantin Copa Liga Profesional, Smart Spor 2, Spor Smart 2)

13:00 Ulsan Hyundai - Yokohama Marinos (AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final, Spor Smart, Smart Spor HD)

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? 17 Nisan Çarşamba günü maç programı ve saatleri

15:00 Abdish Ata - CC Mariners (AFC Kupasi, Smart Spor 2, Spor Smart 2)

16:00 Özbekistan - Malezya (AFC U23 Şampiyonasi, Spor Smart, Smart Spor HD)

18:30 Vietnam - Kuveyt (AFC U23 Şampiyonasi, Spor Smart, Smart Spor HD)

22:00 Dundee United - Glasgow Rangers (İskoçya Premier Lig, S Sport Plus)

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