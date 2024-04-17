Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
09:30
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? 17 Nisan Çarşamba günü maç programı ve saatleri
Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen çeyrek final mücadeleleri bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak iki dev maçla finalistler belli olacak. Günün maçlarını merak eden ve mücadeleleri takip etmek isteyenler "Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar" araştırmasına başladılar. Birbirinden iddialı takımların yarıştığı şampiyonlar ligi maçlarında bugünün dikkat çeken mücadeleleri Bayern Münih- Arsenal ve Manchester City- Real Madrid arasında gerçekleşiyor. Futbolseverler ise karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? İşte, 17 Nisan Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçları ve saatleri