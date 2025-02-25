Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
14:28
ŞİFRESİZ KANALDA: Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?
İtalya Kupası çeyrek final heyecanı, bu akşam San Siro'da oynanacak Inter-Lazio maçıyla devam ediyor. Kupayı 9 kez kazanan ve ligde lider konumda bulunan Inter, güçlü rakibi Lazio'yu ağırlayacak. Ligde şampiyonluk yarışında geride kalan Lazio ise deplasmanda tur atlamak için mücadele edecek. Türk yıldızlardan Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de forma giyip giymeyeceği ise futbolseverler tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?