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Haberler Galeri ŞİFRESİZ KANALDA: Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 14:28

ŞİFRESİZ KANALDA: Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

İtalya Kupası çeyrek final heyecanı, bu akşam San Siro'da oynanacak Inter-Lazio maçıyla devam ediyor. Kupayı 9 kez kazanan ve ligde lider konumda bulunan Inter, güçlü rakibi Lazio'yu ağırlayacak. Ligde şampiyonluk yarışında geride kalan Lazio ise deplasmanda tur atlamak için mücadele edecek. Türk yıldızlardan Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de forma giyip giymeyeceği ise futbolseverler tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞİFRESİZ KANALDA: Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynayacak mı?

İtalya Kupası'nda heyecan çeyrek final aşamasıyla sürüyor. Bu akşam San Siro'da dev bir mücadele yaşanacak: 9 kez kupayı kazanan Inter, çeyrek finalde Lazio'yu konuk edecek. Serie A'da liderliğini sürdüren Inter, taraftarı önünde yarı finale yükselmek isterken, ligde istediği sonuçları alamayan Lazio ise güçlü rakibini deplasmanda mağlup ederek yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.Peki, Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte, ayrıntılar...

ŞİFRESİZ KANALDA: Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynayacak mı?

INTER-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter ile Lazio arasındaki kritik mücadele bu akşam Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. 25 Şubat 2025 Salı günü saat 23:00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Michael Fabbri yönetecek.

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ŞİFRESİZ KANALDA: Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynayacak mı?

INTER-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya Kupası çeyrek finali kapsamında düzenlenecek Inter-Lazio maçı TRT Spor'da naklen canlı yayınlanacak.

ŞİFRESİZ KANALDA: Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynayacak mı?

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
31 yaşındaki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, Lazio ile oynanacak çeyrek final mücadelesine ilk 11'de başlaması bekleniyor.

ŞİFRESİZ KANALDA: Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynayacak mı?

MUHTEMEL 11'LER
Inter Milan: J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Taremi

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