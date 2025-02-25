ŞİFRESİZ KANALDA: Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynayacak mı?

İtalya Kupası'nda heyecan çeyrek final aşamasıyla sürüyor. Bu akşam San Siro'da dev bir mücadele yaşanacak: 9 kez kupayı kazanan Inter, çeyrek finalde Lazio'yu konuk edecek. Serie A'da liderliğini sürdüren Inter, taraftarı önünde yarı finale yükselmek isterken, ligde istediği sonuçları alamayan Lazio ise güçlü rakibini deplasmanda mağlup ederek yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.Peki, Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte, ayrıntılar...