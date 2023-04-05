Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:30
Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
09:34
Son dakika: Ankaragücü mağlubiyetinden sonra Trabzonspor'a sert eleştiriler! "Orhan Ak yanıldı"
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu ve tempolu maçta Abdülkadir'in golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, Ali Sowe (2) ve Diack'ın gollerine engel olamadı ve Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu ve kupadan elendi. Maç sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen ve Levent Tüzemen, Trabzonspor için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Levent Tüzemen, maç sonrası istifa eden Orhan Ak'ı eleştirdi.