Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Ankaragücü mağlubiyetinden sonra Trabzonspor'a sert eleştiriler! "Orhan Ak yanıldı"
Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:34

Son dakika: Ankaragücü mağlubiyetinden sonra Trabzonspor'a sert eleştiriler! "Orhan Ak yanıldı"

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu ve tempolu maçta Abdülkadir'in golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, Ali Sowe (2) ve Diack'ın gollerine engel olamadı ve Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu ve kupadan elendi. Maç sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen ve Levent Tüzemen, Trabzonspor için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Levent Tüzemen, maç sonrası istifa eden Orhan Ak'ı eleştirdi.

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Ankaragücü mağlubiyetinden sonra Trabzonspor’a sert eleştiriler! Orhan Ak yanıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. Dün oynanan ilk maçta Ankaragücü, Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Ankaragücü'nün gollerini Ali Sowe (2) ve Diack kaydederken, Trabzonspor'un tek golü Abdülkadir Ömür'den geldi.

Son dakika: Ankaragücü mağlubiyetinden sonra Trabzonspor’a sert eleştiriler! Orhan Ak yanıldı

Abdullah Avcı'nın yardımcılığını ve yapan daha sonra teknik direktör olarak Trabzonspor'un başına geçen Orhan Ak, maçın ardından istifa ettiğini açıkladı. SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen ve Levent Tüzemen, karşılaşmayla ilgili çarpıcı ifadeler kaleme alırken, Orhan Ak'ı ve Trabzonspor oyuncularını eleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Ankaragücü mağlubiyetinden sonra Trabzonspor’a sert eleştiriler! Orhan Ak yanıldı

İSKENDER GÜNEN: SORUNLAR YİNE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Önce Şampiyonlar Ligi, ardından Süper Lig'de alınan başarısız sonuçlardan sonra Avrupa kupalarına kalmak için tek hedef; Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Ama dün görüldü ki Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum, gerek fiziksel gerekse mental olarak son derece yetersizdi.

Son dakika: Ankaragücü mağlubiyetinden sonra Trabzonspor’a sert eleştiriler! Orhan Ak yanıldı

Oyunun ilk 20 dakikalık bölümü tempodan uzak orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takım da topu üçüncü bölgeye getirdiğinde gerekli üretkenlik yoktu. İlk yarıda Trabzonspor, Markovic ve Abdülkadir birlikteliğiyle 1-0 öne geçti. İkinci devrede ise Trabzonspor'da her zamanki sorunlar yine günyüzüne çıktı.

Son dakika: Ankaragücü mağlubiyetinden sonra Trabzonspor’a sert eleştiriler! Orhan Ak yanıldı

Sezon başından beri takımın sorunu; top saklama becerisi olmayan oyuncu eksikliğidir (Nwakaeme gibi)! 2. yarı Ankaragücü, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle topa daha fazla sahip oldu ve rakip alanda daha fazla gözüken taraftı. Büyük bir baskı kurdukları anda beraberliği yakaladılar ve ardından duran toptan 2. golü buldular. Ağları sarstıkları 3. golde ise Peres'in hatası vardı.

SON DAKİKA