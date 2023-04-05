Sezon başından beri takımın sorunu; top saklama becerisi olmayan oyuncu eksikliğidir (Nwakaeme gibi)! 2. yarı Ankaragücü, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle topa daha fazla sahip oldu ve rakip alanda daha fazla gözüken taraftı. Büyük bir baskı kurdukları anda beraberliği yakaladılar ve ardından duran toptan 2. golü buldular. Ağları sarstıkları 3. golde ise Peres'in hatası vardı.