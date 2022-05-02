Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'e dünya devi talip oldu. Yönetim, 17 yaşındaki genç yıldızın bonservisini belirledi. Miha Zajc'a Serie A'dan teklif gelirken, takımdan ayrılacağı açıklanan Berke Özer'e de Avrupa'dan 2 talip çıktı. Fenerbahçe ayrıca Barcelona'nın eski oyuncusunu da transfer listesine ekledi. İşte son dakika haberinin detayları...