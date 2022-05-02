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Haberler Galeri Son dakika: Arda Güler'e dev talip! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu
Giriş Tarihi: 02.05.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 16:42

Son dakika: Arda Güler'e dev talip! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'e dünya devi talip oldu. Yönetim, 17 yaşındaki genç yıldızın bonservisini belirledi. Miha Zajc'a Serie A'dan teklif gelirken, takımdan ayrılacağı açıklanan Berke Özer'e de Avrupa'dan 2 talip çıktı. Fenerbahçe ayrıca Barcelona'nın eski oyuncusunu da transfer listesine ekledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Arda Güler’e dev talip! Fenerbahçe’nin istediği bonservis belli oldu

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'e dünya devi talip oldu. Yönetim, 17 yaşındaki genç yıldızın bonservisini belirledi. Miha Zajc'a Serie A'dan teklif gelirken, takımdan ayrılacağı açıklanan Berke Özer'e de Avrupa'dan 2 talip çıktı. Fenerbahçe ayrıca Barcelona'nın eski oyuncusunu da transfer listesine ekledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Arda Güler’e dev talip! Fenerbahçe’nin istediği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak sorusu yanıt ararken bir yandan da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Son dakika: Arda Güler’e dev talip! Fenerbahçe’nin istediği bonservis belli oldu

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in takımdan ayrılarak hata yaptığını düşündüğü Ilaix Moriba için Fenerbahçe iddiası geldi.

Son dakika: Arda Güler’e dev talip! Fenerbahçe’nin istediği bonservis belli oldu

Jose Sosa, Luiz Gustavo, Ozan Tufan gibi isimleri gönderecek olan Sarı-Lacivertliler, Barcelona altyapısından yetişen Ilaix Moriba'yı bu isimlerin yerine düşünüyor.

Son dakika: Arda Güler’e dev talip! Fenerbahçe’nin istediği bonservis belli oldu

MORIBA'NIN BONSERVİSİ RB LEIPZIG'DE

Valencia'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Gineli oyuncunun bonservisi RB Leipzig'de...

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