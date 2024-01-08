Giriş Tarihi: 08.01.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
18:17
Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos'un ilk transferi belli oldu! Bayern Münih 35 milyon Euro, PSG 15 milyon Euro ödemişti...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, art arda 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine Portekiz efsanesi Fernando Santos'un getirildiğini açıklamıştı. Devre arası transfer çalışmalarına bu bağlamda hız veren siyah-beyazlı ekibin ilk yeni yıldızı belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...