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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos'un ilk transferi belli oldu! Bayern Münih 35 milyon Euro, PSG 15 milyon Euro ödemişti...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 18:17

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos'un ilk transferi belli oldu! Bayern Münih 35 milyon Euro, PSG 15 milyon Euro ödemişti...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, art arda 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine Portekiz efsanesi Fernando Santos'un getirildiğini açıklamıştı. Devre arası transfer çalışmalarına bu bağlamda hız veren siyah-beyazlı ekibin ilk yeni yıldızı belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos’un ilk transferi belli oldu! Bayern Münih 35 milyon Euro, PSG 15 milyon Euro ödemişti...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, art arda 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine Portekiz efsanesi Fernando Santos'un getirildiğini açıklamıştı. Devre arası transfer çalışmalarına bu bağlamda hız veren siyah-beyazlı ekibin ilk yeni yıldızı belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos’un ilk transferi belli oldu! Bayern Münih 35 milyon Euro, PSG 15 milyon Euro ödemişti...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçların ardından liderlik yarışından koptu.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos’un ilk transferi belli oldu! Bayern Münih 35 milyon Euro, PSG 15 milyon Euro ödemişti...

Güneş'in ardından sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile kötü gidişi durduramayan siyah-beyazlılar, bir süredir teknik direktör arayışındaydılar.

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos’un ilk transferi belli oldu! Bayern Münih 35 milyon Euro, PSG 15 milyon Euro ödemişti...

YENİ İSMİ DUYURDULAR

Geçtiğimiz gün Beşiktaş, resmi açıklamada bulunarak Portekizli efsane teknik direktör Fernando Santos'u duyurmuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos’un ilk transferi belli oldu! Bayern Münih 35 milyon Euro, PSG 15 milyon Euro ödemişti...

69 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.

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