Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos’un ilk transferi belli oldu! Bayern Münih 35 milyon Euro, PSG 15 milyon Euro ödemişti...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, art arda 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine Portekiz efsanesi Fernando Santos'un getirildiğini açıklamıştı. Devre arası transfer çalışmalarına bu bağlamda hız veren siyah-beyazlı ekibin ilk yeni yıldızı belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...