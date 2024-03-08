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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da stopere çifte aday! Semih'e bu kez İspanya'dan kanca
Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:41

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da stopere çifte aday! Semih'e bu kez İspanya'dan kanca

Son dakika Beşiktaş haberi: Önümüzdeki sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Siyah-Beyazlılar'ın futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, listedeki 2 stoperi bizzat izledi. Bu arada takımın yıldızı Semih Kılıçsoy'a bu kez de İspanya'dan talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da stopere çifte aday! Semih’e bu kez İspanya’dan kanca

Son dakika Beşiktaş haberi: Önümüzdeki sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Siyah-Beyazlılar'ın futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, listedeki 2 stoperi bizzat izledi. Bu arada takımın yıldızı Semih Kılıçsoy'a bu kez de İspanya'dan talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da stopere çifte aday! Semih’e bu kez İspanya’dan kanca

Beşiktaş'ın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba bir kez daha oyuncu izlemek için yurt dışına gitti.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da stopere çifte aday! Semih’e bu kez İspanya’dan kanca

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Aybaba, önceki akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında karşı karşıya gelen ve 1-1 sona eren Sporting-Atalanta karşılaşmasını takip etti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da stopere çifte aday! Semih’e bu kez İspanya’dan kanca

İKİ İSİM İÇİN DE OLUMLU GÖRÜŞ VERDİ

Samet Aybaba, transfer listesinde yer alan isimlerden Sporting'ten Sebastian Coates ve Atalanta'dan Berat Djimsiti'yi izledi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da stopere çifte aday! Semih’e bu kez İspanya’dan kanca

İki oyuncu da karşılaşmada 90 dakika görev yaptılar. Her iki oyuncuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayan Aybaba'nın olumlu yönde görüş bildirdiği öğrenildi.

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