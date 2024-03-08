SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da stopere çifte aday! Semih’e bu kez İspanya’dan kanca

Son dakika Beşiktaş haberi: Önümüzdeki sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Siyah-Beyazlılar'ın futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, listedeki 2 stoperi bizzat izledi. Bu arada takımın yıldızı Semih Kılıçsoy'a bu kez de İspanya'dan talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...