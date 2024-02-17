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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'ın gençleri Avrupa devine! Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 22:07

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'ın gençleri Avrupa devine! Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında Ernest Muci ve Al Musrati'yi transfer eden siyah beyazlılar, sezonu en iyi noktada tamamlamak istiyor. Kartal, gelecek sezonun planlamasına da şimdiden başlarken, genç yıldızlarına dev bir talip çıktı. Avrupa'nın dev kulübü Beşiktaş'ın genç yıldızları Semih Kılıçsoy ile Demir Ege Tıknaz'ı transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın gençleri Avrupa devine! Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın gençleri Avrupa devine! Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...

Devre arasında Ernest Muci ve Al Musrati'yi transfer eden siyah beyazlılar, sezonu en iyi noktada tamamlamak istiyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın gençleri Avrupa devine! Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...

Kartal, gelecek sezonun planlamasına da şimdiden başlarken, genç yıldızlarına dev bir talip çıktı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın gençleri Avrupa devine! Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...

Avrupa'nın dev kulübü Beşiktaş'ın genç yıldızları Semih Kılıçsoy ile Demir Ege Tıknaz'ı transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın gençleri Avrupa devine! Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...

SEMİH VE DEMİR EGE'YE DEV TALİP

Alman devi, Beşiktaş'ın genç yıldızları Semih Kılıçsoy ile Demir Ege Tıknaz'ın peşine düştü...

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