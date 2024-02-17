Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın gençleri Avrupa devine! Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...

Giriş Tarihi: 17.02.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
22:07
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında Ernest Muci ve Al Musrati'yi transfer eden siyah beyazlılar, sezonu en iyi noktada tamamlamak istiyor. Kartal, gelecek sezonun planlamasına da şimdiden başlarken, genç yıldızlarına dev bir talip çıktı. Avrupa'nın dev kulübü Beşiktaş'ın genç yıldızları Semih Kılıçsoy ile Demir Ege Tıknaz'ı transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...