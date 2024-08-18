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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş - Antalyaspor maçında kafaları karıştıran karar! İptal edilen golde kimse anlam veremedi…
Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:06

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş - Antalyaspor maçında kafaları karıştıran karar! İptal edilen golde kimse anlam veremedi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk dakikalarında şok bir golle 1-0 geriye düştü. Yenilen gole hızlı tepki veren siyah-beyazlı ekip, art arda bulduğu pozisyonları skora çevirdi ve 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ın 30. dakikada bulduğu 3'üncü gol ise maçın hakemi Mehmet Türkmen'in kararıyla iptal edildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, golün iptaline anlam veremediğini söyleyerek tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş - Antalyaspor maçında kafaları karıştıran karar! İptal edilen golde kimse anlam veremedi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş - Antalyaspor maçında kafaları karıştıran karar! İptal edilen golde kimse anlam veremedi…

Ligin ilk haftasında Samsunspor'u rahat geçen Beşiktaş, ikinci hafta maçında Antalyaspor'u sahasında ağırladı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş - Antalyaspor maçında kafaları karıştıran karar! İptal edilen golde kimse anlam veremedi…

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapatan siyah-beyazlılar, yaşanan bir pozisyon dolayısıyla maçın hakemi Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş - Antalyaspor maçında kafaları karıştıran karar! İptal edilen golde kimse anlam veremedi…

2 KUPA TARAFTARLA BULUŞTU

Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa, müsabaka öncesinde Tüpraş Stadı'na getirildi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş - Antalyaspor maçında kafaları karıştıran karar! İptal edilen golde kimse anlam veremedi…

Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı. Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi.

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