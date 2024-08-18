Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
23:06
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş - Antalyaspor maçında kafaları karıştıran karar! İptal edilen golde kimse anlam veremedi…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk dakikalarında şok bir golle 1-0 geriye düştü. Yenilen gole hızlı tepki veren siyah-beyazlı ekip, art arda bulduğu pozisyonları skora çevirdi ve 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ın 30. dakikada bulduğu 3'üncü gol ise maçın hakemi Mehmet Türkmen'in kararıyla iptal edildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, golün iptaline anlam veremediğini söyleyerek tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…