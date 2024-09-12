Giriş Tarihi: 12.09.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
18:47
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi belli oldu! Galatasaray da istemişti…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı tarihi bir skorla geçerek kupaya uzanmıştı. Van Bronckhorst yönetiminde birçok yeni transferle birlikte bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal, transferde son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Hollandalı çalıştırıcının raporları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği yıldız isme kancayı taktı. İşte son dakika haberinin detayları…