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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi belli oldu! Galatasaray da istemişti…
Giriş Tarihi: 12.09.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:47

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi belli oldu! Galatasaray da istemişti…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı tarihi bir skorla geçerek kupaya uzanmıştı. Van Bronckhorst yönetiminde birçok yeni transferle birlikte bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal, transferde son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Hollandalı çalıştırıcının raporları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği yıldız isme kancayı taktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi belli oldu! Galatasaray da istemişti…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona dikkat çeken bir başlangıç yaptı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi belli oldu! Galatasaray da istemişti…

Süper Kupa galibiyeti, Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Kara Kartal, ligin ilk 3 haftasını da galibiyetle tamamladı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi belli oldu! Galatasaray da istemişti…

Ciro Immobile, Rafa Silva, Cher Ndour, Joao Mario gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, son olarak bir flaş transfer daha yapacak.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi belli oldu! Galatasaray da istemişti…

Giovanni Van Bronckhorst'un raporları doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, şampiyonluk hedefi için dünya yıldızının kapısını çaldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi belli oldu! Galatasaray da istemişti…

İşte son dakika haberinin detayları…

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