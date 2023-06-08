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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Atiba’dan sonra bir sürpriz ayrılık daha! Şenol Güneş biletini kesti: Yıldız isim gidiyor…
Giriş Tarihi: 08.06.2023 19:48 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 19:50

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Atiba’dan sonra bir sürpriz ayrılık daha! Şenol Güneş biletini kesti: Yıldız isim gidiyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e devretmişti. Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte iyi bir puan ortalaması yakalayan siyah-beyazlı ekip, sezonu 78 puanla üçüncü sırada tamamladı. Gelecek sezon için önemli adımlar atmayı planlayan Beşiktaş'ta kalpleri yaralayan da bir ayrılık yaşandı. 10 yılı aşkın bir süredir Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, kulübe veda etti. Siyah-beyazlılarda Atiba'nın ayrılığı sonrası bir flaş ayrılık daha yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Atiba’dan sonra bir sürpriz ayrılık daha! Şenol Güneş biletini kesti: Yıldız isim gidiyor…

Son dakika haberleri… Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından büyük bir atılım yaşayan Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Atiba’dan sonra bir sürpriz ayrılık daha! Şenol Güneş biletini kesti: Yıldız isim gidiyor…

Son hafta oynanan Konyaspor maçında 3 puan alsaydı ikinci sıraya oturacak olan siyah-beyazlılar, sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Atiba’dan sonra bir sürpriz ayrılık daha! Şenol Güneş biletini kesti: Yıldız isim gidiyor…

Bu karşılaşmada bir de ayrılık yaşandı. Uzun yıllarda Beşiktaş formasıyla görev alan Atiba Hutchinson, kulübe veda etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Atiba’dan sonra bir sürpriz ayrılık daha! Şenol Güneş biletini kesti: Yıldız isim gidiyor…

Atiba'nın ardından Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık daha gündeme geldi. Şenol Güneş'in yıldız oyuncunun biletini kestiği iddia edildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Atiba’dan sonra bir sürpriz ayrılık daha! Şenol Güneş biletini kesti: Yıldız isim gidiyor…

AHMET NUR ÇEBİ TRANSFER MESAJI VERDİ

Bugün yaptığı basın toplantısında flaş açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferler hakkında da dikkat çeken mesajlar verdi.

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