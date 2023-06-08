Giriş Tarihi: 08.06.2023 19:48 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 19:50

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Atiba’dan sonra bir sürpriz ayrılık daha! Şenol Güneş biletini kesti: Yıldız isim gidiyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e devretmişti. Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte iyi bir puan ortalaması yakalayan siyah-beyazlı ekip, sezonu 78 puanla üçüncü sırada tamamladı. Gelecek sezon için önemli adımlar atmayı planlayan Beşiktaş'ta kalpleri yaralayan da bir ayrılık yaşandı. 10 yılı aşkın bir süredir Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, kulübe veda etti. Siyah-beyazlılarda Atiba'nın ayrılığı sonrası bir flaş ayrılık daha yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…