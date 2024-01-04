Giriş Tarihi: 04.01.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
21:35
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Hasan Arat'ın ilk transferi belli oldu! Fransızlar duyurdu: PSG'nin yıldızı...
Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni başkanı Hasan Arat ile küllerinden doğmak istiyor. Sezonun ilk devresi bitmeden Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan Kara Kartal, son olarak Van Bronckhorst'u takımın başına getirecek. Ligin ikinci yarısında performansını yukarı çekmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekipte başkan Hasan Arat'ın da ilk transferi belli oldu. Arat, PSG ile olan iyi ilişkilerini kullanarak genç yıldızı kadrosuna katacak. İşte son dakika haberinin detayları…