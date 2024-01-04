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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Hasan Arat'ın ilk transferi belli oldu! Fransızlar duyurdu: PSG'nin yıldızı...
Giriş Tarihi: 04.01.2024 21:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 21:35

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Hasan Arat'ın ilk transferi belli oldu! Fransızlar duyurdu: PSG'nin yıldızı...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni başkanı Hasan Arat ile küllerinden doğmak istiyor. Sezonun ilk devresi bitmeden Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan Kara Kartal, son olarak Van Bronckhorst'u takımın başına getirecek. Ligin ikinci yarısında performansını yukarı çekmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekipte başkan Hasan Arat'ın da ilk transferi belli oldu. Arat, PSG ile olan iyi ilişkilerini kullanarak genç yıldızı kadrosuna katacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın ilk transferi belli oldu! Fransızlar duyurdu: PSG’nin yıldızı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şu ana kadar sezonun en büyük hayal kırıklığı olan Beşiktaş, 2023-2024 sezonuna Şenol Güneş ile başlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın ilk transferi belli oldu! Fransızlar duyurdu: PSG’nin yıldızı...

Deneyimli teknik direktörle birlikte beklentilerin altında bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, yoluna Burak Yılmaz ile devam etti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın ilk transferi belli oldu! Fransızlar duyurdu: PSG’nin yıldızı...

Burak Yılmaz'ın da kötü performansının ardından bir teknik direktör değişikliğine daha giden Kartal, Rıza Çalımbay'ı göreve getirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın ilk transferi belli oldu! Fransızlar duyurdu: PSG’nin yıldızı...

Deneyimli teknik direktörle de aradığını bulamayan Beşiktaş, Çalımbay'ın gündem yaratan sözleri sonrasında yollarını ayırdı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın ilk transferi belli oldu! Fransızlar duyurdu: PSG’nin yıldızı...

Bu sırada Beşiktaş'ın 35'inci başkanı seçilen Hasan Arat göreve başladı ve siyah-beyazlılarda değişim rüzgarı yükseldi.

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