Giriş Tarihi: 23.08.2022 21:14
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
21:20
Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş’ın peşinden koştuğu yıldızı Emre Belözoğlu alıyor…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Valerien Ismael yönetiminde devam eden Beşiktaş, yeni sezonun ilk 3 haftasında 7 puan topladı. Fransız çalıştırıcı her ne kadar taraftarlar tarafından tartışılsa da son oynanan Fatih Karagümrük maçında takımın performansı alkış topladı. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Dele Alli transferi bekleniyor. Kartal'ın bir dönem kadrosuna katmaya yaklaştığı yıldız ismi ise Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir kapıyor. İşte son dakika haberinin detayları…