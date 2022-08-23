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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş’ın peşinden koştuğu yıldızı Emre Belözoğlu alıyor…
Giriş Tarihi: 23.08.2022 21:14 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 21:20

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş’ın peşinden koştuğu yıldızı Emre Belözoğlu alıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Valerien Ismael yönetiminde devam eden Beşiktaş, yeni sezonun ilk 3 haftasında 7 puan topladı. Fransız çalıştırıcı her ne kadar taraftarlar tarafından tartışılsa da son oynanan Fatih Karagümrük maçında takımın performansı alkış topladı. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Dele Alli transferi bekleniyor. Kartal'ın bir dönem kadrosuna katmaya yaklaştığı yıldız ismi ise Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir kapıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş’ın peşinden koştuğu yıldızı Emre Belözoğlu alıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Valerien Ismael yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligin ilk 3 haftasında 7 puan topladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş’ın peşinden koştuğu yıldızı Emre Belözoğlu alıyor…

Genç teknik direktör Valerien Ismael tartışılsa da takımın son maçtaki performansı beğeni kazandı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş’ın peşinden koştuğu yıldızı Emre Belözoğlu alıyor…

Ligde hedefi şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda ilerletiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş’ın peşinden koştuğu yıldızı Emre Belözoğlu alıyor…

Transfer dönemi sona ermeden kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteye Kartal, Dele Alli transferinde de sona yaklaştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş’ın peşinden koştuğu yıldızı Emre Belözoğlu alıyor…

Ligde 7 puanı bulunan bir diğer takım Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetiminde yine dikkatleri üzerine çekti.

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