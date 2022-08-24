Video Spor Kerem Atakan Kesgin resmen Beşiktaş'ta | Video
Kerem Atakan Kesgin resmen Beşiktaş'ta | Video

Kerem Atakan Kesgin resmen Beşiktaş'ta | Video

24.08.2022 | 09:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kasapoğlu ’Bir devrim’ diyerek KYK yurt kontenjanını duyurdu! Başvurular başladı, KYK ücreti ne kadar olacak? 15:06
Bakan Kasapoğlu 'Bir devrim' diyerek KYK yurt kontenjanını duyurdu! Başvurular başladı, KYK ücreti ne kadar olacak? 24.08.2022 | 10:35
Trabzonspor Kopenhag MUHTEMEL 11’LER BELLİ OLDU | Şampiyonlar Ligi için son engel | Video 03:28
Trabzonspor Kopenhag MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU | Şampiyonlar Ligi için son engel | Video 24.08.2022 | 09:57
Kerem Atakan Kesgin resmen Beşiktaş’ta | Video 00:48
Kerem Atakan Kesgin resmen Beşiktaş'ta | Video 24.08.2022 | 09:58
Fenerbahçe rekora koşuyor! Seri 17 maça çıktı | Video 02:48
Fenerbahçe rekora koşuyor! Seri 17 maça çıktı | Video 24.08.2022 | 10:00
Galatasaray Icardi için teklifini sunuyor | Video 01:20
Galatasaray Icardi için teklifini sunuyor | Video 24.08.2022 | 10:02
Galatasaray’ın flaş transferi Dries Mertens: Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz | Video 08:31
Galatasaray'ın flaş transferi Dries Mertens: "Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz" | Video 23.08.2022 | 12:44
Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ YORUM | Onyekuru taraftarı tahrik etti | Video 06:48
Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ YORUM | "Onyekuru taraftarı tahrik etti" | Video 23.08.2022 | 09:16
Murat Sancak: 4 milyon Euro’yu getiren Balotelli’yi alır | Video 03:20
Murat Sancak: "4 milyon Euro'yu getiren Balotelli'yi alır" | Video 23.08.2022 | 09:01
Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor | Video 02:43
Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor | Video 22.08.2022 | 13:09
Fenerbahçe Adana Demirspor İLK 11’LER | Arda Güler neden kadroda yok? | Video 02:03
Fenerbahçe Adana Demirspor İLK 11'LER | Arda Güler neden kadroda yok? | Video 22.08.2022 | 11:07
Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük GOLLER MAÇ ÖZETİ | Valerien Ismael’den Dele Alli açıklaması | Video 06:55
Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük GOLLER MAÇ ÖZETİ | Valerien Ismael'den Dele Alli açıklaması | Video 22.08.2022 | 11:05
Ruud Boffin’den A Spor’a türkçe röportaj 01:59
Ruud Boffin'den A Spor'a türkçe röportaj 21.08.2022 | 01:09
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE 06:13
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE 19.08.2022 | 08:32
Başakşehir Antwerp CANLI İZLE LİNK 02:19
Başakşehir Antwerp CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 16:00
Malmö Sivasspor CANLI İZLE LİNK 02:31
Malmö Sivasspor CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 15:58
Austria Wien - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN izle! Austria Wien - Fenerbahçe maçı CANLI LİNK | Video 03:06
Austria Wien - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN izle! Austria Wien - Fenerbahçe maçı CANLI LİNK | Video 18.08.2022 | 15:18
TFF Başkanı Büyükekşi’den hakem atamaları açıklaması | Video 01:07:00
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atamaları açıklaması | Video 18.08.2022 | 15:25
Dele Alli Beşiktaş’a çok yakın | Video 00:54
Dele Alli Beşiktaş'a çok yakın | Video 17.08.2022 | 11:05
İtalyan medyasından flaş iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray Icardi’nin peşinde | Video 01:39
İtalyan medyasından flaş iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray Icardi'nin peşinde | Video 17.08.2022 | 11:04
Kopenhag 2-1 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ | Avcı’dan rövanş öncesi iddialı sözler | Video 05:46
Kopenhag 2-1 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ | Avcı'dan rövanş öncesi iddialı sözler | Video 17.08.2022 | 11:03

Sivasspor'un 21 yaşındaki genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş'a 4 yıllık imzayı attı. Beşiktaş bu transfer için Sivasspor'a 1,4 milyon euro ödeyecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA