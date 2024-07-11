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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı! Gol makinesi artık Süper Lig'de... | İstanbul'a imzaya geliyor
Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı! Gol makinesi artık Süper Lig'de... | İstanbul'a imzaya geliyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Giovanni Van Bronckhorst'un da onayıyla transferlerini yapan yönetim, Paulista ve Rafa Silva transferlerinden sonra bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı yönetim, İtalya'nın gol makinesi ile anlaşmaya vardı. İşte bomba transferin detayları ve oyuncunun maliyeti...

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Beşiktaş’ın yeni yıldızı! Gol makinesi artık Süper Lig’de... | İstanbul’a imzaya geliyor

Son dakika haberleri... Yeni sezona güçlü bir kadroyla iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Beşiktaş’ın yeni yıldızı! Gol makinesi artık Süper Lig’de... | İstanbul’a imzaya geliyor

Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi yıldız transferlerine imza atan yönetim, şimdi de Van Bronckhorst'un da onayıyla dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Beşiktaş’ın yeni yıldızı! Gol makinesi artık Süper Lig’de... | İstanbul’a imzaya geliyor

Güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından Ciro Immobile için de geri sayıma geçti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Beşiktaş’ın yeni yıldızı! Gol makinesi artık Süper Lig’de... | İstanbul’a imzaya geliyor

HÜSEYİN YÜCEL, İTALYA SEFERİNE ÇIKIYOR!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Lazio'nun İtalyan yıldızı Ciro Immobile transferini tamamlamak için bugün İtalya'ya gidecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Beşiktaş’ın yeni yıldızı! Gol makinesi artık Süper Lig’de... | İstanbul’a imzaya geliyor

IMMOBILE'NİN MAAŞI VE BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İtalyan santrforu sezon başına 5 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya ikna eden siyah-beyazlılar, Lazio ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

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