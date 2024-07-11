Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
11:10
Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı! Gol makinesi artık Süper Lig'de... | İstanbul'a imzaya geliyor
Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Giovanni Van Bronckhorst'un da onayıyla transferlerini yapan yönetim, Paulista ve Rafa Silva transferlerinden sonra bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı yönetim, İtalya'nın gol makinesi ile anlaşmaya vardı. İşte bomba transferin detayları ve oyuncunun maliyeti...