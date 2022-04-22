Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:05

Son dakika: Beşiktaş Matias Vargas'ı transfer edecek mi? Başkan resmen açıkladı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni hocası Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren siyah beyazlıların Adana Demirspor'da forma giyen Matias Vargas'ı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. Sancak, Vargas'ın Beşiktaş'a transfer olup olmayacağını açıkladı. İşte tüm detaylar... | ÖZEL HABER