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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş Matias Vargas'ı transfer edecek mi? Başkan resmen açıkladı!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:05

Son dakika: Beşiktaş Matias Vargas'ı transfer edecek mi? Başkan resmen açıkladı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni hocası Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren siyah beyazlıların Adana Demirspor'da forma giyen Matias Vargas'ı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. Sancak, Vargas'ın Beşiktaş'a transfer olup olmayacağını açıkladı. İşte tüm detaylar... | ÖZEL HABER

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika: Beşiktaş Matias Vargas’ı transfer edecek mi? Başkan resmen açıkladı!

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'da forma giyen Matias Vargas'ı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transferle ilgili SABAH Spor'a flaş bir açıklama yaptı. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Beşiktaş Matias Vargas’ı transfer edecek mi? Başkan resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni hocası Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Son dakika: Beşiktaş Matias Vargas’ı transfer edecek mi? Başkan resmen açıkladı!

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Kartal, yeni sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor.

Son dakika: Beşiktaş Matias Vargas’ı transfer edecek mi? Başkan resmen açıkladı!

Arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta birçok isim gündemde yer alırken, gündeme gelen son isim taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika: Beşiktaş Matias Vargas’ı transfer edecek mi? Başkan resmen açıkladı!

Kanadalı yıldız Cyle Larin'le rakamda anlaşamayan, N'Koudou'nun ise performansından memnun kalmayan siyah-beyazlıların sol kanat için rotasını Arjantinli yıldızı Matias Vargas'a çevirdiği iddia edildi.

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