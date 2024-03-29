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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transfer çılgına döndü! Rachid Ghezzal'ın yerine Hollanda'nın göz bebeği
Giriş Tarihi: 29.03.2024 22:35 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 22:37

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transfer çılgına döndü! Rachid Ghezzal'ın yerine Hollanda'nın göz bebeği

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, gözünü bir sonraki sezona çevirmiş durumda. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın yerine dünyaca ünlü yıldızı getirmek istiyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transfer çılgına döndü! Rachid Ghezzal’ın yerine Hollanda’nın göz bebeği

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, gözünü bir sonraki sezona çevirmiş durumda. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın yerine dünyaca ünlü yıldızı getirmek istiyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transfer çılgına döndü! Rachid Ghezzal’ın yerine Hollanda’nın göz bebeği

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapaman Beşiktaş, 3 teknik direktörün ardından Fernando Santos ile anlaşmıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transfer çılgına döndü! Rachid Ghezzal’ın yerine Hollanda’nın göz bebeği

Portekizli çalıştırıcı ile yeniden ayağa kalkmak isteyen siyah-beyazlılar, son haftalarda iyi sonuçlar alamamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transfer çılgına döndü! Rachid Ghezzal’ın yerine Hollanda’nın göz bebeği

Son olarak ligin 30. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Kara Kartal, sahadan 2-1 yenildi ve milli araya mağlup girdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transfer çılgına döndü! Rachid Ghezzal’ın yerine Hollanda’nın göz bebeği

Süper Lig'de 30 maçta toplamda 46 puan toplayabilen Fernando Santps ve öğrencileri, Trabzonspor'u 3 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

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