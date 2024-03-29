Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transfer çılgına döndü! Rachid Ghezzal’ın yerine Hollanda’nın göz bebeği

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, gözünü bir sonraki sezona çevirmiş durumda. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın yerine dünyaca ünlü yıldızı getirmek istiyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...