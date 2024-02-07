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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ve beklenen oldu! Semih Kılıçsoy dünya devine...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 07:22

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ve beklenen oldu! Semih Kılıçsoy dünya devine...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni hocası Fernando Santos ile toparlanma sürecine giren siyah beyazlılarda genç yıldız Semih Kılıçsoy, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. Avrupa'dan da birçok kulübün radarına giren Semih ile ilgili beklenen haber geldi. Genç yıldız için dünyanın dev takımları devlere girdi. İşte transfere dair tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ve beklenen oldu! Semih Kılıçsoy dünya devine...

Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ve beklenen oldu! Semih Kılıçsoy dünya devine...

Yeni hocası Fernando Santos ile toparlanma sürecine giren siyah beyazlılarda genç yıldız Semih Kılıçsoy, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ve beklenen oldu! Semih Kılıçsoy dünya devine...

Avrupa'dan da birçok kulübün radarına giren Semih ile ilgili beklenen haber geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ve beklenen oldu! Semih Kılıçsoy dünya devine...

Genç yıldız için dünyanın dev takımları devlere girdi. İşte transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ve beklenen oldu! Semih Kılıçsoy dünya devine...

GUEYE KARTAL'A DA ÖNERİLDİ

Marsilya'da sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyen ve kadro dışı bırakılan Pape Gueye, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'a da önerildi.

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