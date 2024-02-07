Giriş Tarihi: 07.02.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
07:22
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ve beklenen oldu! Semih Kılıçsoy dünya devine...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni hocası Fernando Santos ile toparlanma sürecine giren siyah beyazlılarda genç yıldız Semih Kılıçsoy, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. Avrupa'dan da birçok kulübün radarına giren Semih ile ilgili beklenen haber geldi. Genç yıldız için dünyanın dev takımları devlere girdi. İşte transfere dair tüm detaylar...