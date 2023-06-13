Giriş Tarihi: 13.06.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 15:44

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Adana Demirspor'un eski yıldızı Beşiktaş'a! Şenol Güneş onayı verdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarında vitesi arttırdı. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan ve birçok alana takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, bir dönem Adana Demirspor'da forma giyen ve şu anda kariyerini Çin'de sürdüren yıldız ismi gündemine aldı ve Şenol Güneş'in de onay vermesi ile birlikte tranfser için düğmeye bastı. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...