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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Adana Demirspor'un eski yıldızı Beşiktaş'a! Şenol Güneş onayı verdi...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 15:44

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Adana Demirspor'un eski yıldızı Beşiktaş'a! Şenol Güneş onayı verdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarında vitesi arttırdı. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan ve birçok alana takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, bir dönem Adana Demirspor'da forma giyen ve şu anda kariyerini Çin'de sürdüren yıldız ismi gündemine aldı ve Şenol Güneş'in de onay vermesi ile birlikte tranfser için düğmeye bastı. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Adana Demirspor’un eski yıldızı Beşiktaş’a! Şenol Güneş onayı verdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarında vitesi arttırdı. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan ve birçok alana takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, bir dönem Adana Demirspor'da forma giyen ve şu anda kariyerini Çin'de sürdüren yıldız ismi gündemine aldı ve Şenol Güneş'in de onay vermesi ile birlikte tranfser için düğmeye bastı. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Adana Demirspor’un eski yıldızı Beşiktaş’a! Şenol Güneş onayı verdi...

Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Şenol Güneş yönetiminde 78 puanla 3. sırada tamamladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Adana Demirspor’un eski yıldızı Beşiktaş’a! Şenol Güneş onayı verdi...

Ligde ise en son sahasında Konyaspor'u konuk eden siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-3'lük skorla beraberlikle ayrılırken ikincilik şansını kaçırmış oldu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Adana Demirspor’un eski yıldızı Beşiktaş’a! Şenol Güneş onayı verdi...

YENİ SEZON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve birçok alana takviye yapmayı hedefleyen Kartal'da yeni sezon çalışmaları için start verildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Adana Demirspor’un eski yıldızı Beşiktaş’a! Şenol Güneş onayı verdi...

SAİSS AYRILIK ATEŞİNİ YAKTI

Sezonun son bölümünde performansını artıran ve savunmanın önemli bir ismi haline gelen Romain Saiss, İngiltere'ye dönmek istiyor...

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