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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarından şoke eden protesto! Transferi bitme aşamasına gelmişti... 'Onu istemiyoruz'
Giriş Tarihi: 07.01.2023 22:24 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 22:24

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarından şoke eden protesto! Transferi bitme aşamasına gelmişti... 'Onu istemiyoruz'

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Kritik mücadelede Wout Weghorst'un taraftara veda eder şekilde hareket yapması çok konuşulurken, siyah-beyazlı taraftarlar transferi bitme aşamasına gelen yıldız ismi protesto etti. İşte yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarından şoke eden protesto! Transferi bitme aşamasına gelmişti... ’Onu istemiyoruz’

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Kritik mücadelede Wout Weghorst'un taraftara veda eder şekilde hareket yapması çok konuşulurken, siyah-beyazlı taraftarlar transferi bitme aşamasına gelen yıldız ismi protesto etti. İşte yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarından şoke eden protesto! Transferi bitme aşamasına gelmişti... ’Onu istemiyoruz’

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, transferi bitme aşamasına gelen yıldız isme şoke eden bir tepki gösterdi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarından şoke eden protesto! Transferi bitme aşamasına gelmişti... ’Onu istemiyoruz’

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bir önceki hafta oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarından şoke eden protesto! Transferi bitme aşamasına gelmişti... ’Onu istemiyoruz’

Sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında Tayfur Bingöl'e forma şansı veren Güneş, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın oynamadığı maçta Nathan Redmond'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarından şoke eden protesto! Transferi bitme aşamasına gelmişti... ’Onu istemiyoruz’

ROSIER İLK KEZ TAKIMDAN AYRI KALDI

Süper Lig'in 16. haftasındaki Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Valentin Rosier, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemedi.

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