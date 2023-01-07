Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Kritik mücadelede Wout Weghorst'un taraftara veda eder şekilde hareket yapması çok konuşulurken, siyah-beyazlı taraftarlar transferi bitme aşamasına gelen yıldız ismi protesto etti. İşte yaşananlar...