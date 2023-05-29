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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu, teklifler ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 29.05.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 17:46

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu, teklifler ortaya çıktı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transferde vites artırdı. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda orta saha için gündeme Geoffrey Kondogbia gelmiş ve başarılı futbolcu transfere olumlu yaklaşmıştı. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş'tan sürpriz bir atak geldi. Siyah-beyazlıların, daha önce isimleri gündeme gelmeyen 2 isim için yaptığı teklifler ortaya çıktı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu, teklifler ortaya çıktı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transferde vites artırdı. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda orta saha için gündeme Geoffrey Kondogbia gelmiş ve başarılı futbolcu transfere olumlu yaklaşmıştı. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş'tan sürpriz bir atak geldi. Siyah-beyazlıların, daha önce isimleri gündeme gelmeyen 2 isim için yaptığı teklifler ortaya çıktı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu, teklifler ortaya çıktı...

Gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu, teklifler ortaya çıktı...

Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde Çin'in yolunu tutan Josef de Souza'nın yerine yaz transfer döneminde net bir 6 numara takviyesi yapmayı planladığı belirtilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu, teklifler ortaya çıktı...

KONDOGBIA HAREKATI

Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia'nın adaylar arasında ilk sıralarda yer aldığı ifade edilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu, teklifler ortaya çıktı...

Siyah-beyazlıların, transferini düşündüğü 30 yaşındaki futbolcu için mali şartları aşağı çekmek için girişimlerine başladığı ve Atletico Madrid kulübü ile temasa geçtiği kaydedilmişti.

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