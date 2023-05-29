Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu, teklifler ortaya çıktı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transferde vites artırdı. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda orta saha için gündeme Geoffrey Kondogbia gelmiş ve başarılı futbolcu transfere olumlu yaklaşmıştı. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş'tan sürpriz bir atak geldi. Siyah-beyazlıların, daha önce isimleri gündeme gelmeyen 2 isim için yaptığı teklifler ortaya çıktı.