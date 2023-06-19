Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:33

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar Beşiktaş'a transfer yapıyor! Yıldız ismi bizzat önerdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve birçok alana takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket etme kararı almıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kartal'a yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'dan bizzat transfer önerisi geldi ve yönetim o isim için düğmeye bastı. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...