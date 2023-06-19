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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar Beşiktaş'a transfer yapıyor! Yıldız ismi bizzat önerdi...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:33

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar Beşiktaş'a transfer yapıyor! Yıldız ismi bizzat önerdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve birçok alana takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket etme kararı almıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kartal'a yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'dan bizzat transfer önerisi geldi ve yönetim o isim için düğmeye bastı. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar Beşiktaş’a transfer yapıyor! Yıldız ismi bizzat önerdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve birçok alana takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket etme kararı almıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kartal'a yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'dan bizzat transfer önerisi geldi ve yönetim o isim için düğmeye bastı. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar Beşiktaş’a transfer yapıyor! Yıldız ismi bizzat önerdi...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, kötü bir başlangıç yapmıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar Beşiktaş’a transfer yapıyor! Yıldız ismi bizzat önerdi...

Kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirme kararı alan Kartal'da başarılı çalıştırıcının gelişiyle birlikte üst üste alınan galibiyetler ie birlkte zirve yarışına ortak olunmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar Beşiktaş’a transfer yapıyor! Yıldız ismi bizzat önerdi...

2022-2023 sezonunu son maçında sahasında Konyaspor'u konuk eden siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-3'lük skorla beraberlikle ayrıldı ve sezonu 3. tamamladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar Beşiktaş’a transfer yapıyor! Yıldız ismi bizzat önerdi...

Yeni sezon için ise hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, bu doğrultuda kadrosuna yıldız isimler katmak içinde çalışmalara şimdiden başladı.

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