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Haberler Galeri Son dakika... Beşiktaş'ın yıldızı Premier Lig yolcusu! Yerine milli futbolcu...
Giriş Tarihi: 04.01.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 11:48

Son dakika... Beşiktaş'ın yıldızı Premier Lig yolcusu! Yerine milli futbolcu...

Son dakika... Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı ekip alınacak isimler için çalışırken sürpriz bir teklifle planlarını değiştirdi. Hücum bölgesine transfer yapmayı planlayan Kartal, önceliğini savunmaya çevirebilir. İşte son gelişmeler...

Son dakika... Beşiktaş’ın yıldızı Premier Lig yolcusu! Yerine milli futbolcu...

Son dakika... Süper Lig'de kış transfer döneminin gelmesiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Ligin ilk yarısının zirvenin 18 puan gerisinde kapatan Kartal, transfere odaklanmış durumda. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek için çalışan siyah-beyazlılar, sürpriz bir transfere imza atabilir.

Son dakika... Beşiktaş’ın yıldızı Premier Lig yolcusu! Yerine milli futbolcu...

Beşiktaş'ta 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transferde özellikle defans hattında büyük değişim kapıda.

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Son dakika... Beşiktaş’ın yıldızı Premier Lig yolcusu! Yerine milli futbolcu...

Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya Watford talip oldu.

Son dakika... Beşiktaş’ın yıldızı Premier Lig yolcusu! Yerine milli futbolcu...

Yıllık 3.4 milyon Euro kazanan ve sezon sonunda da sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile devam etmek istemeyen Beşiktaş, 1.5 milyon euro'dan 2 yıllık yeni sözleşme teklifini geri çekmişti.

Son dakika... Beşiktaş’ın yıldızı Premier Lig yolcusu! Yerine milli futbolcu...

Watford cephesi Vida'nın menajeri ile masaya otururken, gelişmeleri izleyen Beşiktaş'ta alternatif de belirlendi: Sassuolo forması giyen milli stoper Kaan Ayhan.

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