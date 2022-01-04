Giriş Tarihi: 04.01.2022 11:47Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 11:48
Son dakika... Beşiktaş'ın yıldızı Premier Lig yolcusu! Yerine milli futbolcu...
Son dakika... Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı ekip alınacak isimler için çalışırken sürpriz bir teklifle planlarını değiştirdi. Hücum bölgesine transfer yapmayı planlayan Kartal, önceliğini savunmaya çevirebilir. İşte son gelişmeler...