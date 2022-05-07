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Haberler Galeri SON DAKİKA: Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu | Roman Abramovich kararını verdi! Göztepe...
Giriş Tarihi: 07.05.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 14:17

SON DAKİKA: Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu | Roman Abramovich kararını verdi! Göztepe...

Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz hükümeti tarafından ülkeye giriş yasağı konulmuş ve Chelsea Kulübü'nü satmak zorunda kalmıştı. İngiliz devinin yeni sahibi belli oldu. Peki Abramovich, Chelsea'nin satışından gelecek parayı ne yapacak? Göztepe'yi satın alacağı iddia edilen Rus milyarder kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: Chelsea’nin yeni sahibi belli oldu | Roman Abramovich kararını verdi! Göztepe...

Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz hükümeti tarafından ülkeye giriş yasağı konulmuş ve Chelsea Kulübü'nü satmak zorunda kalmıştı. İngiliz devinin yeni sahibi belli oldu. Peki Abramovich, Chelsea'nin satışından gelecek parayı ne yapacak? Göztepe'yi satın alacağı iddia edilen Rus milyarder kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Chelsea’nin yeni sahibi belli oldu | Roman Abramovich kararını verdi! Göztepe...

Chelsea'de yılan hikayesine dönen devir teslim işlemi resmen tamamlandı. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaptırımlara maruz kalan Roman Abramovich kulübü satışa çıkarmıştı.

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SON DAKİKA: Chelsea’nin yeni sahibi belli oldu | Roman Abramovich kararını verdi! Göztepe...

Bir süredir tartışılan satın alma işlemi tamamlandı ve Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in dahil olduğu konsorsiyum, Chelsea'yi toplamda 4.25 milyar Sterlin'e satın aldı.

SON DAKİKA: Chelsea’nin yeni sahibi belli oldu | Roman Abramovich kararını verdi! Göztepe...

PARANIN BİR KISMI HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu grupla anlaşmaya varıldı. Satışın mayıs ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

SON DAKİKA: Chelsea’nin yeni sahibi belli oldu | Roman Abramovich kararını verdi! Göztepe...

Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.

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