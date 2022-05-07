Giriş Tarihi: 07.05.2022 13:56
Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
14:17
SON DAKİKA: Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu | Roman Abramovich kararını verdi! Göztepe...
Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz hükümeti tarafından ülkeye giriş yasağı konulmuş ve Chelsea Kulübü'nü satmak zorunda kalmıştı. İngiliz devinin yeni sahibi belli oldu. Peki Abramovich, Chelsea'nin satışından gelecek parayı ne yapacak? Göztepe'yi satın alacağı iddia edilen Rus milyarder kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...