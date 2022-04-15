Giriş Tarihi: 15.04.2022 16:20
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
17:25
Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya yeni hoca şoku! Yerine bu yıldız geliyor
Son dakika haberleri... Bu sezon Premier Lig'de ortaya koyduğu performansla herkesin eleştirisini alan Manchester United'da Ralf Rangnick de nasibini aldı. Oynanan futbolla hedef tahtasına konulan futbolcuların başında gelen Ronaldo'nun takım için yarattığı beklenti karşılık bulmadı. Ajax'ın teknik direktörü Eric Ten Haag'ın önümüzdeki sezon için Manchester United'ın başına geçmesi bekleniyor. Haag, yapılan röportajda Ronaldo için olay sözler söylerken Portekizli yıldızın yerine gelecek isim de netleşmeye başladı.