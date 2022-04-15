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Haberler Galeri Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya yeni hoca şoku! Yerine bu yıldız geliyor
Giriş Tarihi: 15.04.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 17:25

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya yeni hoca şoku! Yerine bu yıldız geliyor

Son dakika haberleri... Bu sezon Premier Lig'de ortaya koyduğu performansla herkesin eleştirisini alan Manchester United'da Ralf Rangnick de nasibini aldı. Oynanan futbolla hedef tahtasına konulan futbolcuların başında gelen Ronaldo'nun takım için yarattığı beklenti karşılık bulmadı. Ajax'ın teknik direktörü Eric Ten Haag'ın önümüzdeki sezon için Manchester United'ın başına geçmesi bekleniyor. Haag, yapılan röportajda Ronaldo için olay sözler söylerken Portekizli yıldızın yerine gelecek isim de netleşmeye başladı.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo’ya yeni hoca şoku! Yerine bu yıldız geliyor

Yaz transfer sezonunda Ronaldo'yu takıma katarak büyük bir transfere imza atan Manchester United, bu sezon ortaya koyduğu futbolla tüm otoritelerden çok sert eleştiriler almaya devam ediyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’ya yeni hoca şoku! Yerine bu yıldız geliyor

Premier Lig'de gösterdikleri performansla Avrupa kupalarına gidememe ihtimali olan Manchester United'da Solskjaer'den sonra takımın başına getirilen Alman hoca Ralf Rangnick de çare olamadı.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo’ya yeni hoca şoku! Yerine bu yıldız geliyor

RONALDO, MAGUIRE, BRUNO VE POGBA HEDEF TAHTASINDA

Rangnick'in oynattığı futbola eleştiriler gelirken aynı zamanda da takımdaki yıldızların gösterdiği performans da yerden yere vuruluyor. Özellikle Ronaldo, Pogba, Bruno Fernandes gibi yıldızlar hedef tahtasına konulmuş durumda.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’ya yeni hoca şoku! Yerine bu yıldız geliyor

Ş.LİGİ'NDE SON 16 TURUNDA VEDA ETTİLER

Manchester United son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e son 16 turunda elenmiş ve Avrupa kupasına veda etmişti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’ya yeni hoca şoku! Yerine bu yıldız geliyor

ERİC TEN HAAG İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Önümüzdeki sezon için kolları sıvayan yönetim, Hollandalı başarılı teknik direktör Eric Ten Haag için harekete geçti. Hollandalı hocanın yeni sezonda takımın başına geçmesi bekleniyor. Manchester United CEO'su Richard Arnold, genç hocayı ikna etmek amacıyla Hollanda'ya gitti.

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