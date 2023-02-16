Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 14:08

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Felaketin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında buluştu. Tüm kanalların ortak yayın yaptığı Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ile toplanan bağışlar Kızılay ve AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak. Yardımda açık artırma ile satışa sunulan Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını ciddi bir rakamla Esra Erol'un eşi Ali Özbir satın aldı. İşte son dakika haberinin detayları...