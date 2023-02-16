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Haberler Galeri SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...
Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 14:08

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Felaketin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında buluştu. Tüm kanalların ortak yayın yaptığı Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ile toplanan bağışlar Kızılay ve AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak. Yardımda açık artırma ile satışa sunulan Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını ciddi bir rakamla Esra Erol'un eşi Ali Özbir satın aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Volkan Demirel’in formasına dev rakam! Esra Erol’un eşi satın aldı...

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Volkan Demirel’in formasına dev rakam! Esra Erol’un eşi satın aldı...

Tüm kanalların ortak yayın yaptığı Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ile toplanan bağışlar Kızılay ve AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak.


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SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Volkan Demirel’in formasına dev rakam! Esra Erol’un eşi satın aldı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i de etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu.


SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Volkan Demirel’in formasına dev rakam! Esra Erol’un eşi satın aldı...

Deprem felaketinin 10. gününde yapılan ortak canlı yayın ile sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasıyla depremzedelere destek olmak için biraraya geldi.


SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Volkan Demirel’in formasına dev rakam! Esra Erol’un eşi satın aldı...

Asrın felaketi ile sarsılan ülkemiz için birlik olma vakti. Tüm TV kanalları ortak yayın gerçekleştirdi.


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