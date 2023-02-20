Son dakika: Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza'dan bomba itiraf! "Bazı oyuncular beni istemedi"

"ARAGONES BENİM BABAM GİBİYDİ"

İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'da forma giyen Daniel Guiza, İspanya'da Relevo TV'ye Fenerbahçe ve Barcelona ile ilgili çok çarpıcı sözler söyledi. Eski hocası Luis Aragones'ten övgüyle bahseden Guiza şunları söyledi: "Luis Aragones benim babam gibiydi. Hatta büyükbabamdı. EURO 2008'de elindeki topu, kulübünde iyi işler yapmış bir çocuğa verdi. Bu kararı milli takımı bir adım öteye taşıdı. Diğer takıma alınanlar kadar tanınmıyordum. Beni oraya aldı ve olduğum şeyi bana verdi."