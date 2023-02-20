Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
17:01
Son dakika: Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza'dan bomba itiraf! "Bazı oyuncular beni istemedi"
Son dakika haberleri: 2008 yılında İspanya ekibi Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Guiza, o dönemlerde tüm dünyada konuşulan transferlerden bir tanesi olmuştu. Ocak ayında İspanya 5. lig ekibi CD Rota'ya imza atan 42 yaşındaki İspanyol golcü, İspanyol Relevo'ya çok çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...