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Haberler Galeri Son dakika: Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza'dan bomba itiraf! "Bazı oyuncular beni istemedi"
Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 17:01

Son dakika: Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza'dan bomba itiraf! "Bazı oyuncular beni istemedi"

Son dakika haberleri: 2008 yılında İspanya ekibi Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Guiza, o dönemlerde tüm dünyada konuşulan transferlerden bir tanesi olmuştu. Ocak ayında İspanya 5. lig ekibi CD Rota'ya imza atan 42 yaşındaki İspanyol golcü, İspanyol Relevo'ya çok çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza’dan bomba itiraf! Bazı oyuncular beni istemedi

2008 yılında Fenerbahçe'ye tranaferiyle gündem olan İspanyol golcü Daniel Guiza, o dönemlerde çok formda olan bir oyuncuydu. Fenerbahçe'ye 14 milyon Euro bedelle transfer olan golcü oyuncu, oynadığı 3 yılda sarı-lacivertli formayla toplamda 35 gol ve 21 asist katkısı yaptı.

Son dakika: Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza’dan bomba itiraf! Bazı oyuncular beni istemedi

GUIZA'DAN ÇOK ÇARPICI İTİRAFLAR

42 yaşındaki oyuncu Ocak ayında, İspanya 5. lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu. Henüz futbolu bırakmayan İspanyol golcü, Relevo TV'ye çok çarpıcı itiraflarda bulunudu.

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Son dakika: Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza’dan bomba itiraf! Bazı oyuncular beni istemedi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Getafe'ye transfer olan Guiza daha sonra sırasıyla, ABD ekibi Johor DT, Paraguay ekibi Cerro Porteno, İspanyol ekipleri Cadiz, Sanluqueno, UD Algaida takımlarında forma giydi.

Son dakika: Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza’dan bomba itiraf! Bazı oyuncular beni istemedi

"ARAGONES BENİM BABAM GİBİYDİ"

İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'da forma giyen Daniel Guiza, İspanya'da Relevo TV'ye Fenerbahçe ve Barcelona ile ilgili çok çarpıcı sözler söyledi. Eski hocası Luis Aragones'ten övgüyle bahseden Guiza şunları söyledi: "Luis Aragones benim babam gibiydi. Hatta büyükbabamdı. EURO 2008'de elindeki topu, kulübünde iyi işler yapmış bir çocuğa verdi. Bu kararı milli takımı bir adım öteye taşıdı. Diğer takıma alınanlar kadar tanınmıyordum. Beni oraya aldı ve olduğum şeyi bana verdi."

Son dakika: Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza’dan bomba itiraf! Bazı oyuncular beni istemedi

"ONU HATIRLADIKÇA DUYGULANIYORUM"

"Luis Aragones'le alakalı başka bir şey söylemeyeceğim çünkü onu hatırladıkça hala duygulanıyorum. Onunla ilgili çok güze yaşanmışlıklarım var. Benim için o çok özel bir insandı. Onun sayesinde kariyerim seviye atladı."

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