Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:39
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
10:09
Son dakika: Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin'de buldu! Transferde Acheampong bombası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe şampiyonluk şansını kaybetse de ikincilik büyük bir çıkış yakalayarak 8 maçta 7 galibiyet elde etti. Yeni sezona hızlı ve hazır girmek isteyen yönetim, transfer için de kolları sıvamış durumda. Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin'de buldu. İşte son dakika haberinin detayları...