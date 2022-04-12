İSMAİL KARTAL İKİNCİ ADAM OLMAYACAĞINI AÇIKÇA İFADE ETTİ

İsmail Kartal'la birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için yeni bir hocanın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Taraftar, İsmail Kartal'dan memnun. İsmail Kartal ise açık bir şekilde ikinci adam olmayacağını dile getirdi.