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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin'de buldu! Transferde Acheampong bombası...
Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 10:09

Son dakika: Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin'de buldu! Transferde Acheampong bombası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe şampiyonluk şansını kaybetse de ikincilik büyük bir çıkış yakalayarak 8 maçta 7 galibiyet elde etti. Yeni sezona hızlı ve hazır girmek isteyen yönetim, transfer için de kolları sıvamış durumda. Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin'de buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin’de buldu! Transferde Acheampong bombası...

Süper Lig'de son maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ikincilik için avantaj elde ederek Avrupa bileti için mücadelesini devam ettiriyor.

Son dakika: Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin’de buldu! Transferde Acheampong bombası...

İSMAİL KARTAL İKİNCİ ADAM OLMAYACAĞINI AÇIKÇA İFADE ETTİ

İsmail Kartal'la birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için yeni bir hocanın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Taraftar, İsmail Kartal'dan memnun. İsmail Kartal ise açık bir şekilde ikinci adam olmayacağını dile getirdi.

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Son dakika: Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin’de buldu! Transferde Acheampong bombası...

Başkan Ali Koç'un yeni teknik direktör için Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüştüğü iddia edilirken henüz netleşen bir şey yok.

Son dakika: Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin’de buldu! Transferde Acheampong bombası...

YÖNETİM YENİ TRANSFER İÇİN KOLLARI SIVADI

Ara transfer döneminde sessiz kalan Fenerbahçe yeni sezona yeni transferlerle etkili ve hızlı girmek istiyor. Transfer için kolları sıvayan yönetim, listedeki oyuncular için harekete geçti.

Son dakika: Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin’de buldu! Transferde Acheampong bombası...

FENERBAHÇE ARADIĞI OYUNCUYU BULDU: FRANK ACHEAMPONG

Takıma hızlı ve etkili oyuncular almak isteyen Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Çin'de buldu. Sarı-lacivertli yönetim, Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC'de forma giyen 28 yaşındaki Ganalı yıldız Frank Acheampong için kolları sıvadı.

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