Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
08:05
Son dakika Fenerbahçe haberi: 13 kupalık hoca geliyor! Mourinho hamlesi sonrası ortaya çıktı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım da adaylığını açıklarken, gözler yeni başkanla birlikte yeni hocanın da kim olacağına çevrildi. Yıldırım, ilk olarak Jose Mourinho hamlesini açıklarken, yeni hocanın adı ortaya çıktı. İşte 13 kupalık tecrübeli hoca ve tüm detaylar...