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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: 13 kupalık hoca geliyor! Mourinho hamlesi sonrası ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:05

Son dakika Fenerbahçe haberi: 13 kupalık hoca geliyor! Mourinho hamlesi sonrası ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım da adaylığını açıklarken, gözler yeni başkanla birlikte yeni hocanın da kim olacağına çevrildi. Yıldırım, ilk olarak Jose Mourinho hamlesini açıklarken, yeni hocanın adı ortaya çıktı. İşte 13 kupalık tecrübeli hoca ve tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: 13 kupalık hoca geliyor! Mourinho hamlesi sonrası ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: 13 kupalık hoca geliyor! Mourinho hamlesi sonrası ortaya çıktı...

Sarı lacivertlilerde başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım da adaylığını açıklarken, gözler yeni başkanla birlikte yeni hocanın da kim olacağına çevrildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: 13 kupalık hoca geliyor! Mourinho hamlesi sonrası ortaya çıktı...

Yıldırım, ilk olarak Jose Mourinho hamlesini açıklarken, yeni hocanın adı ortaya çıktı. İşte 13 kupalık tecrübeli hoca ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: 13 kupalık hoca geliyor! Mourinho hamlesi sonrası ortaya çıktı...

AZİZ YILDIRIM ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kongrede aday olma kararı aldı. Yıldırım, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Çarşamba veya Perşembe günü basın toplantısı yapacağız. Burada Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: 13 kupalık hoca geliyor! Mourinho hamlesi sonrası ortaya çıktı...

JOSE MOURINHO'YU AÇIKLADI!

Öte yandan Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde Teknik Direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini duyurdu.

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