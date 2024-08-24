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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Avrupa Ferdi Kadıoğlu transferini konuşuyor! Mourinho için şok itiraf...
Giriş Tarihi: 24.08.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:28

Son dakika Fenerbahçe haberi: Avrupa Ferdi Kadıoğlu transferini konuşuyor! Mourinho için şok itiraf...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de zorlu geçecek sezonda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla göz dolduran ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olmak için İngiltere'ye gitti. Bu transfer haberi ise İngiliz ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. İşte Avrupa'nın hakkında yazdıkları ve şok Mourinho ifadeleri...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Avrupa Ferdi Kadıoğlu transferini konuşuyor! Mourinho için şok itiraf...

Süper Lig'de zorlu geçecek sezonda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Avrupa Ferdi Kadıoğlu transferini konuşuyor! Mourinho için şok itiraf...

Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla göz dolduran ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olmak için İngiltere'ye gitti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Avrupa Ferdi Kadıoğlu transferini konuşuyor! Mourinho için şok itiraf...

Bu transfer haberi ise İngiliz ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. İşte Avrupa'nın hakkında yazdıkları ve şok Mourinho ifadeleri...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Avrupa Ferdi Kadıoğlu transferini konuşuyor! Mourinho için şok itiraf...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulüple Brighton'ın anlaşması sonucunda dün akşam saat 20.30'da İngiltere'ye uçtu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Avrupa Ferdi Kadıoğlu transferini konuşuyor! Mourinho için şok itiraf...

Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan yıldız futbolcu, Premier Lig ekibiyle sözleşme imzalayacak.

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