Son dakika Fenerbahçe haberi: Avrupa Ferdi Kadıoğlu transferini konuşuyor! Mourinho için şok itiraf...

Giriş Tarihi: 24.08.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
13:28
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de zorlu geçecek sezonda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla göz dolduran ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olmak için İngiltere'ye gitti. Bu transfer haberi ise İngiliz ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. İşte Avrupa'nın hakkında yazdıkları ve şok Mourinho ifadeleri...