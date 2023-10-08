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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko'nun penaltısı doğru karar mı? Erman Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı...
Giriş Tarihi: 08.10.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 23:14

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko'nun penaltısı doğru karar mı? Erman Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de Fenerbahçe rüzgarı devam ediyor. Bugün Kasımpaşa ile oynayan sarı-lacivertli takım, Dzeko ve Tadic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve bu sezon 16'da 16 yaparak müthiş bir rekora imza attı. Maçta Dzeko'nun kazandığı penaltı pozisyonu tartışmalara sebep olurken, Erman Toroğlu penaltı kararını yorumladı. Penaltı kararı doğru muydu? Ayrıca Ngoy'un Fred'e yaptığı sert faul de tartışma yarattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun penaltısı doğru karar mı? Erman Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Bu sezon tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe 16'da 16 yaparak müthiş bir rekora imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun penaltısı doğru karar mı? Erman Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı...

DZEKO ATMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı golcü oyuncu Edin Dzeko, bugün alınan galibiyette de fileleri havalandırmayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun penaltısı doğru karar mı? Erman Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı...

Bosna Hersekli forvet, takımının ilk golünü atarken, sevincini deplasman tribünündeki taraftarlarla paylaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun penaltısı doğru karar mı? Erman Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı...

37 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 8 lig maçında da forma giyerken, 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun penaltısı doğru karar mı? Erman Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı...

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR GALİBİYETİ TARAFTARIYLA KUTLADI

Fenerbahçeli futbolcular, 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetini taraftarıyla kutladı. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarların olduğu tribüne giden Fenerbahçeli futbolcular, taraftarlarla birlikte karşılıklı tezahürat yaptı.

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