Giriş Tarihi: 08.10.2023 23:11
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
23:14
Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko'nun penaltısı doğru karar mı? Erman Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de Fenerbahçe rüzgarı devam ediyor. Bugün Kasımpaşa ile oynayan sarı-lacivertli takım, Dzeko ve Tadic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve bu sezon 16'da 16 yaparak müthiş bir rekora imza attı. Maçta Dzeko'nun kazandığı penaltı pozisyonu tartışmalara sebep olurken, Erman Toroğlu penaltı kararını yorumladı. Penaltı kararı doğru muydu? Ayrıca Ngoy'un Fred'e yaptığı sert faul de tartışma yarattı.