Giriş Tarihi: 07.01.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
17:08
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe gol olup yağdı! Cengiz Ünder 46 dakikada çıldırdı
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'n İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Sarı-lacivertli takımın milli yıldızı Cengiz Ünder attığı gollerle kariyerinde bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...