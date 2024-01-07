Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe gol olup yağdı! Cengiz Ünder 46 dakikada çıldırdı

PEŞ PEŞE GELEN GOLLER

İstanbulspor, 32. dakikada golcüsü Muammer'in kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 2 dakika sonra Cengiz Ünder, yaptığı presin ardından ayağını uzattığı top ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-2 öne geçti.