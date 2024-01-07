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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe gol olup yağdı! Cengiz Ünder 46 dakikada çıldırdı
Giriş Tarihi: 07.01.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 17:08

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe gol olup yağdı! Cengiz Ünder 46 dakikada çıldırdı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'n İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Sarı-lacivertli takımın milli yıldızı Cengiz Ünder attığı gollerle kariyerinde bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe gol olup yağdı! Cengiz Ünder 46 dakikada çıldırdı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk oluyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe gol olup yağdı! Cengiz Ünder 46 dakikada çıldırdı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Galatasaray derbisine göre kadrosunda zorunlu 3 değişiklik yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe gol olup yağdı! Cengiz Ünder 46 dakikada çıldırdı

FENERBAHÇE ÖNEMLİ İSİMLER KADRODA YOK

Deneyimli teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray maçına 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi kadroya yazamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe gol olup yağdı! Cengiz Ünder 46 dakikada çıldırdı

FENERBAHÇE MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, milli yıldızı Cengiz Ünder'in yaklaşık 35 metreden attığı müthiş golle 1-0 öne geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe gol olup yağdı! Cengiz Ünder 46 dakikada çıldırdı

PEŞ PEŞE GELEN GOLLER

İstanbulspor, 32. dakikada golcüsü Muammer'in kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 2 dakika sonra Cengiz Ünder, yaptığı presin ardından ayağını uzattığı top ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-2 öne geçti.

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