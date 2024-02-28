Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Juventus’un kalbini söküp alıyor! 40 milyon Euro’luk yıldız Kanarya oluyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Yaz ve ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip, Juventus'un süperstarını söküp almaya hazırlanıyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...