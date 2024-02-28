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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Juventus'un kalbini söküp alıyor! 40 milyon Euro'luk yıldız Kanarya oluyor...
Giriş Tarihi: 28.02.2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 23:22

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Juventus'un kalbini söküp alıyor! 40 milyon Euro'luk yıldız Kanarya oluyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Yaz ve ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip, Juventus'un süperstarını söküp almaya hazırlanıyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Juventus’un kalbini söküp alıyor! 40 milyon Euro’luk yıldız Kanarya oluyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Yaz ve ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip, Juventus'un süperstarını söküp almaya hazırlanıyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Juventus’un kalbini söküp alıyor! 40 milyon Euro’luk yıldız Kanarya oluyor...

Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe'de mutlak hedef 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sona erdirmek.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Juventus’un kalbini söküp alıyor! 40 milyon Euro’luk yıldız Kanarya oluyor...

Son olarak evinde Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Juventus’un kalbini söküp alıyor! 40 milyon Euro’luk yıldız Kanarya oluyor...

Cetvelde toplam 70 puana ulaşan Sarı Kanarya, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Juventus’un kalbini söküp alıyor! 40 milyon Euro’luk yıldız Kanarya oluyor...

AVRUPA'DA YOLA DEVAM

Ayrıca bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, bulunduğu H grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

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