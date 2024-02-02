Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Tam 10 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 09:28

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Tam 10 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla daha da güçlendiren sarı-lacivertli takımda Emre Mor, Crespo ve Bartuğ ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de şimdi gözler yeni yapılacak yabancı transferine çevrildi. İsmail Kartal'ın da çok istediği Brezilyalı yıldız oyuncu için istenen ücret belli olurken, yönetim sıkı bir pazarlık için masaya oturdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Tam 10 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider devam eden Fenerbahçe, bir yandan oyuncu gönderirken diğer yandan ihtiyaçlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Tam 10 milyon Euro...

Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe, ligde bu hafta zorlu Antalyaspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak.

mleler, 'yatırım' amaçlı olmalı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Tam 10 milyon Euro...

RYAN KENT ÇIKMAZI

Kadroya giremeyen ve gelen birçok transfer teklifini elinin tersiyle iten Ryan Kent, şimdi de Lazio'yu son dakika kararıyla reddetti. Alacakları olduğu için ödemelerin yapılmasını isteyen İngiliz futbolcu, sarılacivertli yönetim ile ortak noktada buluşamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Tam 10 milyon Euro...

KENT GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Lazio ile Fenerbahçe, Kent'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için her konuda anlaşma sağlamasına hatta belgeleri dahi imzalamasına rağmen oyuncu son anda fikir değiştirip gitmekten vazgeçti. Oyuncunun Fenerbahçe'den tüm alacaklarını almadan gitmek istemediğin belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Tam 10 milyon Euro...

Emre Mor'u Fatih Karagümrük, Crespo'yu Rayo Vallecano'ya gönderen sarı-lacivertliler, Joshua King için de Lecce'den gelen teklif sonrası harekete geçti.

SON DAKİKA