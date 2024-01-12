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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için komik teklif! Fenerbahçe hemen reddetti
Giriş Tarihi: 12.01.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 15:02

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için komik teklif! Fenerbahçe hemen reddetti

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kadrosunda vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu performansıyla dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Başta Arsenal ve Napoli'nin yakından ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuya Fransa'dan ilginç bir teklif geldi. Fenerbahçe ise değerlendirmeye dahi almadan bu teklifi reddetti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için komik teklif! Fenerbahçe hemen reddetti
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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için komik teklif! Fenerbahçe hemen reddetti

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak kapatan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de fırtına gibi girdi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için komik teklif! Fenerbahçe hemen reddetti

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için komik teklif! Fenerbahçe hemen reddetti

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için komik teklif! Fenerbahçe hemen reddetti

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Yeni transferler için çalışmalarını sürdüren yönetim, bir yandan da futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

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