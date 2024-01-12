Giriş Tarihi: 12.01.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
15:02
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için komik teklif! Fenerbahçe hemen reddetti
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kadrosunda vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu performansıyla dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Başta Arsenal ve Napoli'nin yakından ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuya Fransa'dan ilginç bir teklif geldi. Fenerbahçe ise değerlendirmeye dahi almadan bu teklifi reddetti. İşte son dakika haberinin detayları...